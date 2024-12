El campeón de Europa que sorprende al reaparecer con el filial del Liverpool

Federico Chiesa está viviendo un auténtico calvario desde que llegara a Liverpool en los últimos días del pasado mercado de fichajes. El joven futbolista italiano se vio obligado a salir a última hora de la Juventus, al conocer cuáles iban a ser los planes de su nuevo entrenador de cara a la presente temporada. Thiago Motta no dudó en realizar una auténtica revolución en el club italiano, y Federico Chiesa fue uno de los jugadores que formaron parte de la misma. El joven extremo decidió entonces poner rumbo a Liverpool, que cerró su fichaje por un total de 12 millones de euros.

Desde que firmara por el club inglés el pasado 29 de agosto, Federico Chiesa tan solo ha disputado un total de 78 minutos como nuevo jugador del Liverpool. El jugador italiano ha participado únicamente en tres encuentros oficiales con los “Reds”, y no ha vuelto a jugar con el primer equipo desde el pasado 25 de septiembre. Federico Chiesa consiguió dar una asistencia en los sesenta minutos que disputó frente al West Ham United en la Carabao Cup, dando muestras de un buen nivel de juego en Anfield. Sin embargo, el jugador italiano volvió a resentirse de sus molestias, y desde entonces no ha vuelto a disputar ni un solo minuto con el primer equipo del Liverpool.

Federico Chiesa, jugador de Italia, Eurocopa 2024 La Razón

A sus 27 años de edad, el que fuera campeón de Europa con Italia en el año 2021 parece haber aprendido ya lo difícil que va a ser hacerse un hueco en Liverpool. Sus continuas lesiones, sumadas al gran nivel que están demostrando sus compañeros en la presente temporada, han llevado al extremo italiano a tener que bajar al equipo sub-21 del Liverpool para poder disputar minutos con el objetivo de recuperar lo antes posible su mejor nivel.

Así ha sido el gol de Chiesa con el filial del Liverpool

Federico Chiesa volvió a disfrutar de algunos minutos sobre el terreno de juego, en el partido que enfrentó al equipo sub-21 del Liverpool contra el Nordsjaelland en la Copa Internacional de la Premier League. El joven extremo volvió a dar muestras de su buen nivel de juego, y consiguió anotar un gol para los “Reds” en el minuto 11 de encuentro. El gol del italiano fue insuficiente para ayudar a que su equipo se llevara la victoria frente al Nordsjaelland danés, que finalmente consiguió llevarse los tres puntos tras vencer a los ingleses por tres goles a cuatro.

A pesar de que no fue un gol decisivo, este tanto puede suponer un antes y un después en la nueva etapa de Federico Chiesa como jugador del Liverpool. Un gol que parece dar muestras de que el italiano está siguiendo el camino correcto en su particular pretemporada con el club inglés. Y es que, sus continuas lesiones, sumadas al hecho de que el extremo italiano se perdiera la pretemporada de los “Reds” debido a su tardía incorporación al club; no han hecho más que sumar trabas en la adaptación del joven futbolista a una liga tan competitiva como la Premier League.

Arne Slot: “Federico aún no está en el equipo”

El actual entrenador del equipo inglés reaccionaba así hace tan solo unas semanas al ser preguntado en rueda de prensa por el futbolista italiano: “Federico aún no está en el equipo. Está entrenando con nosotros, no durante toda la sesión, sino sobre todo en una o dos partes de la sesión”. Arne Slot confirmó que los diferentes problemas físicos de Chiesa se deben en parte al hecho de que no haya podido realizar la pretemporada completa junto a sus compañeros. También quiso recalcar el hecho de que el joven extremo necesitará una mayor adaptación debido a la gran intensidad del fútbol inglés comparado con el futbol italiano. “Eso le dificulta dar el paso hacia los niveles de intensidad en los que se encuentra el resto del equipo”, confesaba hace unos días.

Premier League - Liverpool vs Manchester City ADAM VAUGHAN Agencia EFE

“Es difícil decir cuándo volverá, pero es una gran decepción para él que entre y salga de los entrenamientos todo el tiempo”, añadía el entrenador el Liverpool. Y es que, en Anfield todos esperan con ilusión que Federico Chiesa pueda comenzar a brillar en Liverpool al igual que lo hizo durante su etapa como jugador de la Juventus.