El caos aprieta la lucha por el Dakar en coches

A cinco etapas del final, la lucha por el Dakar en la categoría de coches apunta a «photo finish». El líder sigue siendo Henk Lategan, pero ya ve por el retrovisor la llegada de Al Rajhi, que está a sólo 21 segundos, Ekstrom, a 10:25, y Al Attiyah, a 21:57 después de recortar ayer alrededor de ocho minutos y salvar una situación que podría haber sido definitiva para él. Al príncipe qatarí le devolvieron 40 minutos que perdió en el kilómetro 158 de la jornada de ayer, cuando él y varios coches empezaron a dar vueltas sin sentido sobre uno de los puntos de paso. No encontraban la manera de validarlo y le explicación fue que había un error en el libro de ruta. No estaba bien detallada esa zona de la etapa, así que finalmente la organización decidió que no contara el tiempo perdido debido a esta circunstancia. «Debido a una nota errónea del libro de ruta en el km 158 de la especial de coches, varios vehículos que abrían pista esta mañana se han perdido. Por tanto, se determinará un tramo de unos veinte kilómetros con el fin de obviar los tiempos en esa parte», explicaba la organización en su comunicado oficial.

Esta decisión le vino de maravilla a Al Attiyah, que recortó un puñado de minutos y sigue empeñado en una remontada que va algo lenta pero que le mantiene en el pelotón de los favoritos para el triunfo. «Cuando se hace un ''roadbook'' hay que hacerlo bien, comprobarlo varias veces antes de correr. Esto ha sido un desastre, y hemos corrido mucho riesgo», se quejaba el de Dacia sobre lo sucedido. El triunfo del día fue para Lucas Moraes, el brasileño de Toyota Gazoo Racing, impulsado por el combustible renovable de Repsol.

Schareina no se rinde en motos

En motos, llegó la quinta victoria de etapa para Daniel Sanders, que está dominando con mucha autoridad el Dakar, seguido muy de cerca por Tosha Schareina, la mejor opción española de podio en esta edición. El valenciano de origen alemán no renuncia al triunfo a pesar de los quince minutos de desventaja y de la solidez del líder. «Quedan muchos kilómetros, que no se relaje», avisa el de Honda.

Edgar Canet tuvo un problema en el «roadbook» electrónico, pero eso no impidió que fuese segundo en el día y siga al frente de la categoría rally 2.