La carrera Sprint de MotoGP en Australia, cancelada por el mal tiempo

No pudo ser, tal y como se temían en Dirección de Carrera, las malas condiciones meteorológicas de este domingo en Phillip Island han hecho imposible que se dispute la carrera Sprint de MotoGP. Sí que se pudo disputar Moto3 y la categoría de Moto2 tuvo que cancelarse antes del final y repartir la mitad de puntos. Pero elviento y la lluvia fueron aumentando y no quedó más remedio que anular el Sprint de la categoría reina.

Los aficionados australianos estaban en las gradas desafiando al mal tiempo y los pilotos decidieron encontrarse con ellos y compensarles con fotos y autógrafos por no poder darles el espectáculo de la competición. Una mala noticia para la afición australiana y también para Jorge Martín, el más interesado por su velocidad en salir a pista este domingo en Phillip Island. "Ha sido la decisión correcta, había un viento increíble, era una buena oportunidad para recuperar algún punto pero hay que pensar en la siguiente. No ha sido un jarro de agua fría como fue Indonesia, pero he sido el más rápido todo el fin de semana y estoy frustrado por tirar la carrera por la borda. Pudo ser peor y ahora llegan circuitos favorables para mí, espero no hacer el error del neumático más y ojalá pueda llegar con opciones a Valencia. Quizá la estrategia no fue la correcta, pero nunca lo sabremos", explicaba el madrileño en DAZN.

"He aprendido que cuando estás compitiendo por un Mundial tienes que ir con las mismas armas que tus rivales y sobre todo si eres más rápido que ellos. En Indonesia aprendí que si está sucia la pista no debes salirte de la línea buena. Es mi primera vez luchando por un Mundial y lo voy a intentar en las cuatro que quedan y espero poder conseguirlo", cerraba Martín, que se despide de Australia y ya piensa en Tailandia.