Esteban Benítez: "La adrenalina del cross la llevó en la sangre"

Esteban Benítez Valle (4-11-1991, San Fernando) representa el valor del esfuerzo y la equitación en estado puro en el Concurso Completo. Instalado en Alemania, en los últimos seis años han pasado más de veinte jóvenes jinetes por su equipo para profesionalizarse. Su reto en 2024 es representar a España en los Juegos.

-¿Cómo fue su infancia en relación con el mundo del caballo?

-Muy divertida. Mi padre siempre ha tenido caballos por lo que mi relación diaria, el cuidado y el entendimiento del caballo lo llevo viviendo desde bien pequeño. A los cinco años empecé en clases de Poni Club con Don Pablo Bosch, un hombre con paciencia que recuerdo con mucho cariño.

-Se enfocó en la docencia desde muy joven…

-Sí, con 16 años me empezó a entrar el gusanillo de enseñar. Así que para empezar a dar clases en la escuela de equitación de mi club hice el Técnico Deportivo nivel I y de ahí seguí la formación hasta el Técnico Superior en equitación. Mientras, montaba a diario y seguía estudiando.

-¿Por qué se decidió por la disciplina de Concurso Completo, que es la más dura y exigente?

-La zona de Cádiz ha estado siempre ligada al concurso completo y han salido de allí muchos buenos jinetes. Nosotros la adrenalina del cross la llevamos en la sangre.

-¿Cómo fue su camino hasta tomar la decisión de irse a vivir a Alemania?

Antes de decidir marchar a Alemania trabajaba en Cortijo Guerra (Puerto Real), donde de la mano de Olivia Scully y Mariano Roldán, se ha hecho en los últimos 25 años un trabajo fantástico para potenciar la disciplina de completo en Cádiz. Allí tuve la suerte de llegar a tener hasta siete caballos de competición, y me di cuenta de que lo mío era entrenar y competir. Por entonces seguía mucho a mi ídolo de la infancia, el británico William Fox- Pitt, y veía que iba de concursos cada fin de semana y se movía con caballos y diferentes camiones por Europa de competición en competición. Una infraestructura así sin un gran presupuesto no se puede desarrollar en Cádiz, por lo que fue cuando me di cuenta de que si quería llegar a ese nivel tenía que salir al extranjero. Estaba entre Inglaterra o Alemania, finalmente me decanté por Alemania con un objetivo claro: participar en los Juegos Olímpicos.

-¿Cómo fueron sus inicios en Alemania y cómo nació Cádiz Sport Horses?

-Empecé como aprendiz en Top Eventers con el entrenador Elmar Lesch y poco a poco me fui haciendo hueco hasta llegar a tener trece caballos en competición. En la tercera temporada tuve una lesión de ligamento en la rodilla y tuve que parar, fue entonces cuando empecé mi segunda aventura: ser autónomo en Alemania, el país más competitivo del mundo. Me mudé a otra cuadra temporal con mi mano derecha por entonces, María Geraldía, me di tiempo para recuperarme de la rodilla y en cuanto pude me puse a domar potros en diferentes cuadras. La mayoría de ellos eran caballos muy difíciles que los alemanes no querían montar, y entonces fue ahí donde descubrí Hornsmühlen, la cuadra donde ahora mismo estoy instalado. Aquí empecé domando dos potros de su propietaria, Bella Behmann. Tras varios meses trabajando el caballo con buenos resultados, la familia Behmann me dio la posibilidad de empezar mi propio negocio en sus cuadras. Me mudé ya con dos personas: David Castañeda y María, y empecé poco a poco a recibir caballos y jinetes españoles que venían a aprender de mi sistema. En los últimos seis años han pasado más de veinte jóvenes jinetes que han venido a mi equipo para profesionalizarse.

-¿Qué nos puede contar de tus caballos principales?

-"Utrera AA" y "Escara GP" son las dos yeguas que tengo clasificadas para los Juegos. Ambas tienen un carácter especial y siempre quieren hacer bien su trabajo. Desde 2019 están compitiendo y viajando juntas, por lo que se conocen bastante bien y siento que hay un pique sano entre ellas para ver quién lo hace mejor. Ya en los entrenamientos noto cómo una quiere ser mejor que la otra y estoy deseando empezar la temporada para ver cómo lo hacen.

-¿Cuáles son sus próximos objetivos?

-El lunes parto para Italia a un tour de tres semanas donde haré dos competiciones. La primera competición es un 3* para romper el hielo, y la segunda competición será una Copa de Naciones 4* con el equipo español. Confío en que va a ir muy bien porque tenemos buen equipo.

-¿Qué es la equitación para usted?

-La equitación es arte. Requiere finura, mucha sensibilidad para entender el caballo, mucho sacrificio y, sobre todo, mucha paciencia. Es una ciencia muy extensa de la que nunca se para de aprender. Es mi forma de vida y si volviera a nacer volvería a montar a caballo en el mismo sitio y con la misma gente.