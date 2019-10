A rueda: Rossi, Marc te está llamando

Siempre me ha llamado la atención aquella foto de 2008. El gran campeón del momento, Valentino Rossi, posaba sonriente junto a un chaval de 15 años llamado Marc Márquez, al que se adivinaba absolutamente extasiado, incapaz de disimular su alborozo, lejos aún de la rivalidad que desarrollaron años después. Esa imagen, icónica, representa a la perfección la ilusión de quien conoce a su ídolo, de quien puede sentir de cerca todo lo que un día quiere llegar a ser. Once años después, ambos están en otra batalla: mientras Marc busca ser el más grande de la historia del motociclismo, Valentino lucha por sobrevivir al paso del tiempo y, de paso, evitar que Márquez le alcance en el número de mundiales conquistados en la máxima categoría, seis ya para el español por siete del italiano. Afortunadamente para nuestro deporte, parece que no lo va a conseguir. En el próximo Mundial, según el propio Marc, «los objetivos y las ganas serán los mismos». Visto lo visto, es un anticipo del séptimo título. Por delante solo estaría Giacomo Agostini, con ocho. Y, qué barbaridad, Márquez solo tiene 26 años.

Marc contra Marc

Ahora mismo, el gran enemigo de Marc Márquez es el propio Marc Márquez. Sólo la desidia, el exceso de confianza o el estómago lleno de tanta victoria pueden derrotarle. Su superioridad es aplastante, casi insultante. Técnicamente está a la altura de los mejores de siempre, no hay duda. Su manejo de la Honda es extraordinario, encontrando huecos donde nadie los ve y exprimiendo su motor hasta el límite en cualquier circunstancia. Ayer podía haber sacado la calculadora y celebrar el título de campeón desde el segundo lugar del podio. Pero ese no es su estilo. Quiere ganar y machacar, por eso se la jugó con Quartararo a cara o cruz en las últimas curvas. Y salió cara, como casi siempre con Marc Márquez.