Evenepoel regresa al lugar donde todo empezó

«Donde todo empieza» es el lema de la Vuelta a San Juan (del 22 al 29 de enero en Eurosport). Y fue aquí donde todo empezó para Remco Evenepoel. El belga es el último vencedor de la carrera, en 2020, porque el Covid impidió que se disputara en 2021 y 2022. Ahora vuelve con ilusión al lugar donde está el origen de todo.

«Creo que es una carrera muy importante porque es una de las primeras de la temporada. Fue también mi primera carrera como profesional y tengo muy bonitos recuerdos», asegura el belga, que no quiere empezar con presión el curso después de haber ganado la Vuelta a España y el campeonato del mundo en 2022.

«Tienes que dar el máximo seas el campeón o no», dice. Pero descarga la responsabilidad en las espaldas de Fabio Jakobsen, el esprínter del equipo Quick Step. «Tiene oportunidades de ganar etapas, es el más rápido y estamos aquí para ayudarlo», asegura.

Remco se fija como objetivo sólo la etapa reina, que se disputa el próximo viernes con final en el Alto del Colorado, aunque de momento sin pensar en repetir el triunfo en la general de 2020. «Va a ser difícil con tantos colombianos voladores, pero sería muy bonito volver a ganar la carrera», reconoce. Un triunfo que tiene como recompensa un trofeo con cierto parecido al «senza fine» que se entrega al ganador del Giro.

Entre esos colombianos destacan Egan Bernal, que se ha recuperado del terrible accidente que sufrió hace un año, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita o Supermán López, ahora con el maillot del Team Medellín de su país.

Desde aquella victoria de hace tres años han pasado muchas cosas, una pandemia mundial y una «resurrección» personal para el belga después de su terrible caída en Lombardía en 2020 en la que se fracturó la pelvis y de la que le costó muchos meses volver. «Soy tres años mayor. Han pasado muchas cosas, muchas emociones y un accidente y eso me ha cambiado y me ha hecho ser mejor ciclista también. Es bueno volver y no haberme detenido por los accidentes. Estoy muy contento de estar aquí», explica.

A Remco le falta una contrarreloj para considerarse favorito de nuevo en San Juan, una carrera que disputa su edición número 39 aunque sólo desde 2017 forma parte del calendario de la UCI. «Sería bueno tener alguna crono, pero lo tenemos que hacer con lo que hay», asume antes de lanzar una advertencia a la organización. «Si quieren que vuelva el año que viene deberían poner crono», dice.