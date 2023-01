“Más fuerte, más mayor y más sabio”. La increíble recuperación de Fabio Jakobsen

El 5 de agosto de 2020, Fabio Jakobsen sufrió una terrible caída en la Vuelta a Polonia que estuvo a punto de costarle la carrera y algo más. Estuvo un par de días en coma, tuvo que someterse a varias cirugías y pasó varios meses en el hospital antes de recuperar su vida normal. Un padecimiento que lo emparenta con su compañero de equipo en el Soudal Quick Step Remco Evenepoel.

“Los dos sabemos lo que significa volver después de una caída muy seria. Nos ha costado mucho volver, entre seis meses y un año, pero hemos hablado mucho los dos de ello, de que seguimos amando el ciclismo, este es el deporte que nos gusta y Remco y yo estamos otra vez en el top de nuestro deporte porque entrenamos y disfrutamos de lo que hacemos y tenemos una mentalidad muy fuerte para seguir adelante. Por eso creo que hemos vuelto al más alto nivel, él ha ganado la Vuelta a España y el campeonato del mundo y yo, el campeonato europeo y una etapa en el Tour. Nos apoyamos mucho el uno al otro y estamos muy contentos de estar juntos. Siento una especie de conexión con Remco por esto que nos ha pasado, nos entendemos el uno al otro, sabemos que no es fácil lo que nos ha pasado, pero hemos conseguido seguir adelante”, explica el velocista neerlandés en un encuentro con la prensa española presente en la Vuelta a San Juan.

Jakobsen reconoce ahora los cambios que le ha provocado la caída. Algo más profundo que las diversas operaciones a las que se tuvo que someter. “Cuando estás sano y bien quieres cientos de cosas en la vida, pero cuando estás en un hospital y no te puedes mover lo único que quieres es estar sano. Tienes esa sensación especial con la gente que lo pasa mal o está luchando por su vida. Algunos ciclistas, no muchos, hemos estado entre la vida y la muerte y por eso sabemos lo que es sufrir al máximo en un hospital. Yo también sé lo que es eso y pienso mucho en esa gente”, reconoce.

Como ciclista no cree que haya cambiado mucho después de esa terrible experiencia. “Sólo soy un poco más cuidadoso, pero aparte de eso, nada”, asume. Pero sí cree que ha evolucionado como profesional. “Creo que me he convertido en un corredor más fuerte, algo más mayor y espero que algo más sabio. Si miras a los resultados, que es lo que al final marca, he ganado una etapa del Tour, he sido campeón de Europa y antes de la caída estos resultados no los he tenido. El año pasado conseguí más de diez victorias, que eso tampoco lo había conseguido antes de la caída”, asume.

En San Juan tiene una oportunidad para lucirse. Son muchas las etapas destinadas a acabar en un esprint masivo, aunque también tiene mucha competencia. “Hay esprinters “top”. Es una motivación tener estos rivales aquí. Fernando [Gaviria] es el que más victorias tiene en San Juan. Sam Bennet ha sido maillot verde del Tour, están a un nivel muy alto, tendremos cuatro o cinco esprints, hay muchos esprínters y tengo muchas ganas de medirme con ellos. Es una motivación. Gaviria y Bennet eran los que ganaban en el Tour de Francia cuando yo empezaba a ganar, ellos siguen todavía a ese nivel y es muy motivante”, dice.

Aunque ningún ciclista le ha motivado tanto como Mark Cavendish, que ha logrado continuar un año más en el pelotón después de firmar por el Astana con la esperanza de poder superar a Eddy Merckx y convertirse en el ciclista con más victorias en el Tour sin tener que compartir el récord con el belga. “Cavendish es el mejor esprínter de todos los tiempos. Espero correr con él un año más porque para mí es una inspiración y es un ídolo”, asegura.

El objetivo de Jakobsen ahora es seguir creciendo como ciclista. “Como esprínter, quiero ser el más rápido y ganar el mayor número de carreras posible. Eso es lo que yo quiero ser, pero esto consiste en crecer año a año, todos los años doy lo mejor de mí. El ciclismo se ha convertido en un deporte muy especializado, tienes que ser o muy buen contrarrelojista o muy buen corredor de grandes vueltas o muy buen esprínter, mi talento está en los esprints masivos, tengo las piernas y la velocidad para ello, así que mi objetivo es ser uno de los mejores esprínters del mundo”, afirma. Su carrera sigue en alza a pesar del parón, y aún le quedan retos pendientes: “El Mundial, San Remo y la última etapa del Tour de Francia en los Campos Elíseos. Para los esprínters esas son las tres carreras que deseamos”.