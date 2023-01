Sam Bennett, primer ganador en San Juan

Soudal Quick Step tenía todo preparado para que Fabio Jakobsen fuera el primero en subir al podio como ganador en la Vuelta a San Juan 2023. Incluso había puesto al campeón del mundo y ganador de la Vuelta, Remco Evenepoel, a su servicio. Es parte del entrenamiento del belga actuar durante unos kilómetros para su velocista. Ha asumido desde antes del comienzo de la carrera que está aquí para ayudar a Fabio a ganar etapas y para eso trabajó en el último tramo de la etapa.

Estaba todo medido. Primero Evenepoel, después Lampaert y, por último, Morkov para preparar la llegada antes del remate de Jakobsen. Pero la carrera tenía otros planes y el accidentado final no ayudó. A falta de ocho kilómetros hubo una caída que cortó en dos el pelotón. Y más adelante, ya acercándose al último kilómetro, el pelotón se volvió a dividir en un bulevar no señalizado que dejó a Jakobsen sin opciones.

Bora, el equipo de Bennett había trabajado en paralelo para llegar al mismo objetivo. Dos puntas de flecha en la cabeza del pelotón para jugarse la victoria en los últimos metros. Pero ahí, en lugar de Jakobsen estaba Morkov, el penúltimo hombre. Y Bennett, último ganador del maillot verde que premia a la regularidad en el Tour, fue el que levantó los brazos en la primera etapa, con principio y final en el estadio Aldo Cantoni de la capital de la provincia, San Juan. “Me ha faltado mi esprínter”, decía Morkov cuando le preguntaban qué era lo que le había faltado para ganar. “Yo no tenía planeado ser el esprínter, tenía que preparar el esprint para Jakobsen, pero hemos tenido un percance y lo hemos perdido. Cuando nos hemos dado cuenta he tenido que esprintar contra mí mismo y no he podido ser el más rápido”, añadía el danés.

Gaviria, el hombre que ha fichado Movistar para las llegadas masivas, sólo pudo ser duodécimo. El hombre con más victorias al esprint en la historia de la Vuelta a San Juan, no pudo competir por el triunfo. El protagonismo en su equipo estaba en otro lado, en el esfuerzo que hizo el brasileño Vinicius Rangel durante varios kilómetros en cabeza de carrera para lucir el maillot de campeón de su país.

Mejor rendimiento tuvo Peter Sagan, uno de los hombres más queridos por esta carrera y por la afición sanjuanina. Fue séptimo el eslovaco, pero la pelea por la victoria estaba en otro sitio. En las espaldas de Sam Bennett, que para eso había estudiado la llegada. “Estos días hemos venido a verla. Esta mañana por última vez. La suerte es que he tenido a mis compañeros, que me han ayudado”, explicaba el ganador. “Los primeros esprints son duros porque todo el mundo está muy nervioso. El primero de la temporada siempre es el más peligroso”, añadía.