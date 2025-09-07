La comunidad judía denuncia ante la Audiencia Nacional los ataques al equipo Israel–Premier Tech

Hartos de las presiones y el acoso, el nombre de Israel desapreció ayer por completo de la indumentaria del equipo Premier Tech. Una controvertida decisión que se encargaron de explicar en redes sociales.

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en @lavuelta, Israel – Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. El nombre del equipo se mantiene como Israel – Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal", afirmaron en su cuenta de X.

Pero, a pesar de que el equipo parece haber cedido ante los ataques, las protestas registradas en casi la totalidad de las etapas podría tener consecuencias legales.

Delito de odio

La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional por los ataques sufridos por el equipo ciclista Israel–Premier Tech durante varias etapas de La Vuelta a España 2025. La entidad acusa a los responsables de delitos de odio, desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y lesiones.

"Lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas, los hechos documentados evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad", señala la denuncia, según un comunicado hecho público por la organización.

Los ministros Albares y Rego irían en una segunda denuncia

Según ACOM, las agresiones constituyen un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad que atenta contra los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional. "Convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales", subraya el texto.

La denuncia se dirige tanto contra los autores materiales como contra los instigadores y amparadores institucionales. En la lista figuran la red RESCOP/BDS y dirigentes de formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, a quienes ACOM acusa de haber promovido la exclusión del equipo israelí.

Asimismo, la organización señala a los responsables de la propia carrera, incluido el director técnico de La Vuelta, Kiko García. ACOM adelanta que estas no serán las únicas acciones: tras esta primera denuncia, se plantean nuevas medidas legales contra otros responsables políticos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra Sira Rego.

Segunda denuncia tras la de ASAMI

Este no es el primer movimiento judicial a raíz de los incidentes. La Asociación de Amistad de Murcia–Israel (ASAMI) ya había presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunto delito de odio motivado por origen nacional y antisemitismo durante la contrarreloj del 26 de agosto en Figueres.

"El equipo ciclista, rodadores, técnicos y acompañantes fueron bloqueados mediante fuerza coercitiva, haciéndoles correr un grave riesgo de seguridad, en una acción de boicot que pudo ser una catástrofe", señalaba el escrito de ASAMI.

Aunque esa primera denuncia se centró en los hechos de Figueres, el clima de hostigamiento se agravó con la caída de un corredor en otra etapa y con el bloqueo de la meta en Bilbao, que obligó a los organizadores a detener el cronometraje a tres kilómetros de la llegada.

El "modus operandi" del BDS

En su denuncia, ACOM enmarca estos hechos dentro del "modus operandi" de la campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel). La asociación recuerda que la ilegalidad de estas iniciativas ha sido ratificada por numerosas sentencias, incluidas resoluciones del Tribunal Supremo.

"Esta forma de antisemitismo encaja en el modus operandi de la campaña discriminatoria BDS, cuya naturaleza ilegal ya ha sido ratificada por múltiples sentencias en tribunales españoles, incluyendo el Tribunal Supremo", recoge el comunicado.

La organización reitera además su voluntad de continuar con una estrategia de acción en diferentes frentes: "Desde ACOM reiteramos nuestro compromiso firme y constante: no permitiremos la normalización del odio antisemita ni la estigmatización de judíos españoles o israelíes en España. Seguiremos actuando en todos los frentes —jurídico, político y social— para denunciar cualquier intento de imponer vetos ideológicos o identitarios en nuestro país".

Con esta iniciativa, ACOM busca marcar un precedente y subrayar que el antisemitismo no puede encontrar espacio en el deporte profesional ni en la vida pública española.