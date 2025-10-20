El Israel-Premier Tech asciende a un WorldTour con menos equipos franceses

Con el final de la temporada 2025 terminó también el trienio de puntuación UCI, que es el equivalente al final de Liga en el fútbol. La hora de ajustar las cuentas y certificar los ascensos al WorldTour, la primera división del ciclismo mundial.

Así que el equipo Israel Premier Tech se ha convertido, al estar entre los 18 mejores de la clasificación mundial, en equipo de primera a todos los efectos hasta 2028, ya que estos períodos se marcan por tres años. El histórico Lotto belga y el noruego Uno-X Mobility acompañarán a los israelíes -pendientes ahora de un cambio de identidad que ya veremos dónde acaba- en el WorldTour. Una condición que le da invitación automática para todas las grandes carreras del calendario.

La otra cara de la moneda la vive el ciclismo francés, que pierde a varios equipos en la elite. Caen el Cofidis y el Arkéa, que además desaparece al no haber podido encontrar patrocinadores que sostengan la estructura. El Groupama-FDJ y el Decathlon AG2R se quedan como las únicas formaciones francesas.

También se mantiene el Movistar Team, que ha terminado en la 14ª posición del trienio, con un margen de casi 5.000 puntos sobre la línea roja del descenso. Como era de esperar, el ganador del trienio ha sido el UAE Team Emirates, que ha sumado más de 109.000 puntos a lo largo de los tres años.