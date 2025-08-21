Vingegaard, ausencia notable en el Mundial de Ruanda

Se siguen acumulando las bajas -y de renombre, además- en el Mundial de Ruanda que se disputará a finales del próximo mes de septiembre. Lo que iba camino de ser un evento que sirviese de escaparate para poner al país africano en el mapa del ciclismo mundal, ahora se suma una nueva baja de nivel: Jonas Vingegaard.

El máximo favorito a la Vuelta a España ha confirmado que no optará al maillot arco iris en la conferencia de prensa previa a la carrera. Vingegaard ha dejado bien claro que, tras la ronda española, muy probablemente acuda a los Campeonatos de Europa y ahí dé por cerrada la temporada.

"No voy al Mundial, no encaja en mi calendario. Sí que estaré en el Campeonato de Europa. Para ir a un Mundial tienes que estar fresco, y una prueba así exige mucho de un corredor. No sé cómo saldré de esta Vuelta y por eso no estaré, pero sí me gustaría ir al Europeo", ha dicho a las preguntas de los periodistas.

Esta decisión, que deja a Pogacar como todavía más favorito a revalidar su triunfo de 2024, llega después de que la Federación de Dinamarca anunciase que, por motivos económicos y logísticos, solo presentará en Ruanda a los equipos elite en ruta, renunciando tanto a las pruebas contrarreloj como a las categorías junior y sub23.