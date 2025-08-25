Gaudu empata con Vingegaard en la Vuelta

David Gaudu tiene ahora 28 años, la edad a la que siempre pensó que llegaría su madurez. Lo decía en una entrevista con la revista Volata en 2023, después de haber sido cuarto en el Tour del año anterior.

El francés se dio a conocer en la Vuelta en 2020, en el año de la pandemia, cuando la carrera se disputó a destiempo y ganó dos etapas entre paisajes otoñales. Gaudu lanzó su carrera en España, donde ha logrado sus mejores resultados. En su debut terminó octavo y el año pasado, sin hacer una gran temporada, acabó sexto en Madrid. Entre medias, un cuarto y un noveno puesto en el Tour que parecieron diluirse en los últimos tiempos.

En la Vuelta parece regresar a su mejor momento. Avisó en la llegada de Limone el domingo, donde fue tercero, y remató en Ceres, un pueblo escondido entre montañas de unos 1.000 habitantes donde esperaba una llegada bonita, con un final que apuntaba hacia arriba.

Una meta que parecía ideal para Mads Pedersen. El danés se quedó fuera de la pelea por el triunfo en la primera etapa, una de las pocas oportunidades específicas para velocistas. Descartados los esprinters, Pedersen se encontró metido en una pelea en la que el extraño era él entre los que pelean por la general.

Para él había trabajado el Lidl Trek con la esperanza, además, de que Ciccone pudiera arrebatar el maillot rojo a Vingegaard. Pedersen era el más rápido, pero Gaudu fue el más listo. El francés entró primero en la última curva, ya lanzado con ventaja para los últimos metros. Y fue el que levantó los brazos por delante de Pedersen y de Vingegaard. Ciccone entraba cuarto, sin posibilidad de descontar segundos al danés en la lucha por el liderato.

«Sabía que Giulio Ciccone iba a luchar por ello. No tenía claro quién estaba delante, dudaba y pensé que era mejor luchar por el esprint que tratar de estar alerta», confiesa Vingegaard.

El corredor de Visma no tenía especial interés en conservar el maillot de líder. Es un desgaste innecesario que prefiere evitarse a estas alturas de la carrera. «No era el objetivo principal mantener el rojo. Si hubiera sido una escapada que se hubiera ido no me hubiera preocupado», reconoce. Pero tampoco quería regalar segundos a un rival directo. Ahora Ciccone está más lejos, a ocho segundos, y es Gaudu el que empata con Vingegaard en la general, aunque el danés es líder por puestos.

«Tendré que esperar para ver mis ambiciones. He hecho un buen inicio y veremos a partir de ahora qué se puede hacer», dice Gaudu. El ganador de la etapa no quiere comprometerse después de un inicio de temporada complicada. Se cayó en el comienzo del curso y volvió a caerse en la Strade Bianche. Su primer gran objetivo de la temporada era el Giro y de nuevo se fue al suelo. Sólo pudo acabar en el puesto 66 y decidió dar un cambio a la planificación de la temporada. «Espero encontrarme con buenas piernas. Decidimos no participar en el Tour y concentrarme en la Vuelta. Estoy motivado y las sensaciones son buenas», advierte. Pero de momento no piensa en el rojo. «Mañana es una etapa dura», dice por hoy, «pero no pienso en el rojo sino en disfrutar de la victoria», dice.

Su única victoria esta temporada había sido una victoria en el Tour de Omán, en el mes de febrero. En medio, entre caída y caída se ha consumido la temporada hasta que ha llegado la carrera que le ha dado la vida.

En Ceres, donde los lugareños recuerdan tiempos pretéritos con una comida a base de polenta y un monumento en recuerdo al partisano Gianni Teppati Losé, asesinado por cuatro soldados fascistas, Gaudu se engancha a la Vuelta para convertirse, de momento, en el principal adversario de Vingegaard. El danés sigue vistiendo el maillot rojo de líder, el francés le empata en la general.