Las claves del adiós de Tyson Fury: "Dick Turpin llevaba máscara"

El boxeo está de luto. El británico Tyson Fury ha anunciado su retirada del boxeo a sus 36 años y tras lograr varios títulos del peso pesado. El "Rey Gitano", así conocido entre sus seguidores, ha decidido colgar los guantes tras 16 años de carrera profesional.

Sin embargo, no es la primera vez que anuncia su retirada. Ya en marzo de 2022, el púgil inglés anunció su despedida del deporte tras vencer a Dillian Whyte, y varios meses después regreso a la competición. A pesar de no ser la primera vez que realiza este anuncio, parece que su adiós será de manera definitiva, por lo que no volveremos a ver a Tyson Fury subirse a un cuadrilátero.

Su mensaje de despedida

El boxeador ha colgado un vídeo en sus redes sociales anunciando su retirada y dejando un enigmático mensaje final. "Hola a todos, seré claro y dulce: me gustaría anunciar mi retirada del boxeo. Ha sido un bombazo, he disfrutado cada minuto", aseguraba. Tras lanzar este bombazo, el ahora exboxeador ha concluido el vídeo asegurando lo siguiente: "Dick Turpin llevaba máscara".

Turpin era un famoso bandido británico que se cubría con un pasamontañas, por lo que muchos seguidores han interpretado este mensaje como el "robo" en la última pelea entre Usyk y Fury. El británico sigue pensando que venció en su revancha contra el campeón ucraniano, y así lo ha reflejado en su vídeo de despedida.

Sin duda, sus dos derrotas ante el ucraniano han podido ser el detonante para abandonar la disciplina de manera definitiva.

Carrera de Fury

Con su retirada, Fury deja su historial deportivo en 34 victorias, 24 de ellas por KO, y 2 derrotas, ambas contra el actual campeón de los pesos pesados. Su figura quedará para el recuerdo de los seguidores del boxeo, después de haber conseguido grandes victorias contra rivales de talla mundial como Wladimir Klitschko y Deontay Wilder, lo que le ha llevado a ser reconocido como uno de los mejores peleadores de la historia.

Historia de Tyson Fury: 16 años de legado

"The Gipsy King" debutó como profesional en 2008 cuando solo tenía 20 años, y en menos de un año logró ser campeón británico venciendo a John McDermott el 11 de septiembre de 2009.

No obstante, su primer gran triunfo tuvo que esperar hasta 2015, cuando derrotó a Wladimir Klitschko en Düsseldorf (Alemania) para ganar los títulos mundiales de peso pesado de la WBA (Super), WBO, IBF y The Ring. La victoria fue un hito porque Klitschko llevaba más de una década dominando la división, y Fury se convirtió en el campeón mundial más joven en ese momento.

Sin embargo, su figura sería recordara por su gran rivalidad con Deontay Wilder. En diciembre de 2018, Fury peleó contra el entonces campeón de la WBC, Deontay Wilder, en una pelea histórica. El combate terminó en un empate controversial, donde Fury demostró la clase de peleador que era. A pesar de ser derribado en dos ocasiones, Fury dominó muchos rounds, lo que le dio la oportunidad de empatar la pelea, según los jueces.

Ya en 2020, Fury y Wilder se enfrentaron en una revancha, y Fury ganó de manera espectacular por nocaut en el séptimo round, arrebatándole el cinturón de la WBC y confirmando su estatus como uno de los mejores boxeadores de la historia del peso pesado. Pero su rivalidad no quedo aquí. Ambos peleadores se vieron las caras en una de las trilogías más importantes del boxeo. Fury ganó por nocaut en el undécimo round en una pelea llena de altibajos, consolidando su legado como el campeón indiscutible de la división.

Sus dos derrotas contra Usyk y su posterior retirada

Tras lograr vencer a todos los boxeadores con los que se había enfrentado, Fury trató de ser campeón indiscutido. Para ello, el británico debía enfrentarse a Oleksandr Usyk. El resultado no fue el esperado, ya que Tyson Fury cayó derrotado en sus dos peleas contra el ucraniano, ambas por decisión de los jueces, algo que para muchos ha provocado la decisión de retirarse del deporte profesional.

De esta manera, se cierra las hipótesis generadas en las últimas semanas sobre una posible pelea contra Anthony Joshua en Wembley, que sin duda alcanzaría cifras récord.