Los clubes de LaLiga gastaron 544 millones en fichajes este verano

Después de varios años de contracción, el volumen de negocio de LaLiga en el mercado de fichajes empieza a crecer de nuevo. Así lo ha hecho oficial hoy el propio organismo nacional en la tarde de hoy, donde ha celebrado las cifras ascendentes de este año y, sobre todo, el "equilibrio" de las operaciones de los clubes.

Por primera vez desde después de la pandemia, LaLiga ha realizado más compras que ventas. Un total de 544 millones de inversión por 535 de ingresos, en 562 operaciones. Todavía muy lejos, eso sí, de los 1.292 en fichajes y 1.168 en ventas de aquella temporada 2019-20, donde se hicieron 718 movimientos.

Tebas ha insistido en el equilibrio en las transacciones, y afirma que la tendencia en las próximas temporadas es al alza, si bien no es probable que se llegue a los números previos a la pandemia. Parte de esta explicación la tiene el ingente gasto de la Premier League, que sigue siendo la principal compradora de futbolistas. De hecho, el campeonato inglés gasta al doble de su propia capacidad, si bien su volumen de negocio duplica de por sí también a los países de su entorno como Alemania, Italia o España.

FC Barcelona v Real Valladolid - La Liga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Este año, LaLiga ha sido el quinto campeonato que más ha invertido en fichajes con esos 544 millones, por detrás de la Premier (2.595). La Serie A italiana ha sido, muy por detrás, la segunda con 1.011 millones de gasto, seguida de Francia (710) y Alemania, con 600. Así, España sube un puesto, del sexto al quinto, explicado por la bajada de Arabia Saudí, que ha gastado más o menos la mitad que el año pasado.

Tebas ha dado algunas pistas de lo que considera será el futuro de LaLiga: "Creceremos un 10-15% más, de acuerdo a nuestra cifra de negocio, eso es lo que se tiene que ir regularizando. Si la Premier aplica su órgano regulador y las normas de la UEFA, el mercado tiene que ir a que ellos bajen un poco y nosotros subamos un poco más", analizó.

Para el dirigente, "no todo se hace con fichajes" y pidió "equilibrio". "Somos la Liga más eficaz, que mejor sabe gastar dinero y mejores resultados tiene. No me preocupa la inversión, hay que centrarse en la eficacia", defendió. Finalmente, Tebas indicó que "tiene que tener alguna condena" contra el Manchester City, investigado por 115 infracciones financieras en la Premier League. "A lo mejor se pueden escapar por algún tema formal, pero hay un ambiente generalizado de que tiene que ser sancionado", agregó. Así pues, los brotes verdes parece que empiezan a llegar a LaLiga, que empieza a poder mirar de nuevo de tú a tú a los grandes campeonatos europeos en lo que a gasto se refiere. Siempre con la excepción de la Premier.