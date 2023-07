El COI excluye por ahora a Rusia y Bielorrusia de los Juegos de París

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ha anunciado que enviará 203 invitaciones a comités nacionales para participar en los Juegos de París, lo que excluye, de momento, a Rusia y Bielorrusia, cuya participación está en suspenso por la invasión de Ucrania. A un año del inicio de la cita olímpica en la capital francesa, Bach extendió en París, en una simbólica ceremonia, las primeras diez invitaciones y aseguró que lo hará, en los próximos días, con otros 203 comités de todo el mundo.

Bach matizó que la exclusión de esos dos comités es "lógica" porque el COI "ha dado recomendaciones a las federaciones internacionales para que acepten la participación de atletas nacionales, no de equipos" y bajo bandera neutral. "No hemos tomado una decisión sobre la participación de esos atletas neutros e individuales en los Juegos Olímpicos", puntualizó el presidente del COI.

Ucrania pide su exclusión, pero los últimos movimientos del COI apuntan a que abrirá la puerta a la participación de los atletas de esos dos países para que compitan bajo bandera neutral y siempre y cuando no tengan ningún vínculo con el ejército u otros organismos de defensa.

Bach se negó a detallar un calendario sobre la inclusión de los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos. "Tenemos que supervisar que las condiciones estrictas son aceptadas y que no se espera a un día fijo para comportarse bien y luego hacer otra cosa. Tienen que respetar la letra y el espíritu, entender por qué hemos impuesto esas condiciones estrictas. Cuando tengamos la confianza tomaremos la decisión", aseguró.

La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, aseguró que siguen con atención la situación y recordó que su país, junto a otros 34 naciones europeas, solicitó que se permita competir a los atletas rusos de forma individual y siempre que cumplan ciertas condiciones. "Eso no reduce nuestro apoyo a la Ucrania, y la condena más estricta a esta guerra de agresión", indicó la ministra, que señaló que los atletas rusos y bielorrusos "no deben ser discriminados por su pasaporte". Eso sí -apostilló- siempre y cuando "no hayan apoyado la guerra, no tengan vínculos con el ejército, respeten las normas antidopaje y participen de forma individual, con neutralidad, sin himno ni bandera".