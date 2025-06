Conor Mcgregor la vuelve a liar: agrede a una persona en un club de Ibiza

Hubo un momento de la historia en la que Conor Mcgregor era noticia por sus habilidades en las artes marciales mixtas (MMA). El peleador irlandés ocupaba portadas y se convirtió en la cara visible de la UFC, haciendo crecer el deporte a nivel mundial.

Hoy, todo eso se ha esfumado. Lejos de ser relevante por sus combates, el nombre de Mcgregor suena por sus problemas extradeportivos y su vida fuera de la jaula. La realidad es que Conor ya no es el que era, y los aficionados ya no tienen esperanza en que sea lo que un día fue.

Y es que ahora, un nuevo lío ha provocado que el excampeón sea noticia. Muchos han sido los casos en los que se ha visto al irlandés agrediendo a ciudadanos de calle por diferentes motivos, y esta vez no ha sido diferente.

Conor Mcgregor la lía en un pub de Ibiza

El excampeón sigue siendo tendencia por sus problemas fuera del octógono. Aparte de subir algún entrenamiento a sus redes sociales, no hay nada más que lo relacione como deportista. El resto de noticias acerca de su persona son por temas legales, por lo que su figura ha quedado manchada.

Esta vez, Mcgregor ha sido protagonista de una nueva trifulca, donde ha propinado un puñetazo a un ciudadano en un pub de Ibiza. Los hechos ocurrieron el martes 17 de junio en Pacha, un conocido local en la isla española, donde el irlandés se encontraba de fiesta de madrugada con algunos de sus amigos.

En un momento de la noche, Conor fue visto intercambiando palabras con un hombre, y en un momento, el irlandés le golpeo dos veces en el rostro, derribándolo por completo.

Según apuntan los testigos de la sala, parece que el hombre agredido dijo algo que no gustó a Conor, que decidió tomarse la justicia por su mano.

Sus problemas con la justicia

En el caso de cualquier otro deportista, este problema sería un hecho aislado. No obstante, la vida de Conor Mcgregor está repleta de estos conflictos.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Dublín condenó a Conor McGregor a pagar una indemnización de 250.000 euros a Nikita Hand, una mujer a la que agredió sexualmente en un hotel de la capital irlandesa a comienzos de diciembre del año 2018.

Un jurado dio la razón a Hand, quien en su testimonio aseguró que ambos se conocían previamente por amigos en común y, en la reconstrucción de los hechos, acusó a McGregor de consumir cocaína antes de inmovilizarla y estrangularla en varias ocasiones paso previo a violarla, un extremo que el jurado no ha evaluado.

Sin embargo, no es la primera vez que Mcgregor se ve envuelto en un presunto delito por agresión sexual. El irlandés fue acusado en 2023 de agredir sexualmente a una mujer en el pabellón de los Heat de Miami, el Kaseya Center, durante el cuarto partido de las Finales de la NBA entre los Heat y los Denver Nuggets.

Según apuntaron los medios, la mujer fue forzada por McGregor a entrar en un baño del estadio y que el boxeador la besó contra su voluntad e intentó tener una relación sexual con ella. La mujer, según su versión, consiguió liberarse y escapó del baño, mientras que los abogados de McGregor negaron dichas acusaciones.

Otros percances en su carrera

A pesar de ser un deportista profesional, Mcgregor nunca se ha 'cortado' a la hora de hacer su vida. El excampeón se ha visto envuelto en varias polémicas y no es la primera que golpea a alguien. El pasado 17 de julio estuvo en una fiesta privada en Ibiza celebrando su 34 cumpleaños y, a los pocos días, una mujer denunció haber sido golpeada brutalmente por el irlandés.

La versión de la presunta víctima apunta a fotografías y pruebas médicas de las supuestas heridas sufridas.

Por otro lado, en 2021Mcgregor agredió a un DJ. Durante un evento que tuvo lugar en el hotel St. Regis de Roma, el artista marcial asestó un puñetazo al DJ de la sala, Francesco Facchinetti.

El muy famoso McGregor me dio un puñetazo en la boca, me rompió la nariz frente a diez testigos, sus amigos y sus guardaespaldas. Me atacó sin motivo mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos. Podría haberme callado y no decirle nada a nadie, pero como estoy aquí para contárselo, debo decir que esa persona es realmente violenta y peligrosa”, aseguró Facchinetti en las redes sociales.

Por tanto, este capítulo se suma a una larga lista que hacen que la imagen de Conor quede manchada para siempre, y hace dudar a los aficionados sobre un posible regreso a la UFC. El irlandés no parece estar enfocado en su vuelta y estos problemas le alejan aún más de volver a sentirse peleador profesional.