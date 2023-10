El contundente mensaje Dani Parejo contra la afición del Villarreal que le ha pitado frente a Las Palmas

La temporada del Villarreal está siendo difícil. Echó a Quique Setién, ficho a Pacheta, pero la solución no parece venir del banquillo. Ha perdido contra el Las Palmas en casa (1-2). Y el gol del Villarreal ya en los minutos de descuento. El entrenador de Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, estaba feliz. "Estoy muy contento por la victoria, en mi humilde opinión creo que habíamos merecido más en los partidos fuera de casa quitando el del Real Madrid. Todo el equipo ha estado muy bien, teníamos delante a un equipo europeo como el Villarreal con jugadores contrastados en Primera y les hemos competido de tú a tú", decía.

Justo lo contrario que el Villarreal y su afición que pitó al equipo y en especial a Dani Parejo. "Me han pitado muchas veces y me da igual. Tengo mi carrera y soy el jugador que soy. Prefiero que me piten a mi que a ningún compañero, pero no le hacen ningún bien al equipo. La gente tiene que venir a animar. La gente que viene a pitar que venga con otra mentalidad", decía tras el partido el futbolista. El entrenador, Pacheta, le apoyó: "Él es muy importante. No me gusta que se silbe a los jugadores porque no es bueno para el grupo ni para el jugador. Tenemos que cambiar eso por aplausos. Ya tenemos un reto. ¿Cómo lo cambiamos? Ese es mi trabajo".

El entrenador del Villarreal pedía un cambio a los suyos: "Tenemos que ser nosotros mismos y olvidarnos de los nervios y tener tranquilidad. Debemos hacer lo que hacemos entrenando. Debemos tener menos errores todos, si lo hacemos, nos acercaremos a la victoria. Y sobre todo hay que meter las ocasiones, tenemos calidad para definir eso", decía y lamentaba los errores de sus jugadores: "Tenemos que cometer menos errores importantes, está claro que no queremos cometerlos, pero los cometemos. Tenemos que estar mucho más atentos, esos errores los acabas pagando. Tenemos que estar mucho más atentos y con tranquilidad", continuaba. Y resaltó los aspectos positivos: "Vamos creciendo, pero tenemos muchas cosas que arreglar. Debemos ser más estables y cometer menos errores graves. Pero estoy expectante para ver hacia dónde podremos ir, pero debemos creer en ello vaya como vaya al resultado. Cuando íbamos con cero a cero creo que hemos estado bien el primer tiempo".