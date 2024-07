Ilia Topuria, campeón mundial de la UFC: "Mi esposa Giorgina es uno de los mejores regalos que me ha dado Dios"

La película "Topuria: Matador" es la historia de superación personal de Ilia Topuria, campeón mundial de artes marciales mixtas de la UFC en la categoría de peso pluma, desde su Georgia natal en guerra y su llegada a España, hasta catapultarse como el mejor en su dura disciplina. Arropado por su mujer, familia, amigos y compañeros de entrenamiento, se abre en canal en este filme que se estrenará en cines a mediados de septiembre y, posteriormente, en Movistar +.

El hispano georgiano asegura que "la búsqueda de la perfección me ha traído hasta aquí, con los pies en la tierra pero con la cabeza en las estrellas. Mi sueño no es ser un campeón más, sino toda una leyenda. A los jóvenes les digo que da igual de donde vengas si sabes a donde vas. Si tú no crees en te nadie te creerá".

- ¿Qué mérito tiene su familia en sus logros profesionales?

- Su apoyo, su ánimo y su comprensión desde que decidí dedicarme a esto han sido esenciales en mi carrera.

- Su esposa Giorgina es esencial en su vida.

- Nos presentaron en una cena y ella no tenía ni idea de a qué me dedicaba. Cuando se enteró me dijo que cómo podía ser tan dulce con ella y luego pelearme con contundencia en el ring. Que me transformo, que soy otra persona. Giorgina es uno de los mayores regalos que me ha dado Dios.

- Es padre de dos hijos. ¿Qué enseñanzas les inculca?

- Quiero que sepan lo que es ganar el dinero con su propio esfuerzo, que sean ricos por sí mismos, sin darles todos los caprichos. Y que crezcan con buenos valores… Me ilusiona tener un tercer hijo, creo que soy un padre muy entregado y disfruto mucho en familia.

- ¿Les apoyaría si deciden seguir sus pasos en los cuadriláteros?

- Que sean lo que quieran ser, y yo les apoyaré mientras vea que lo que eligen en la vida les haga felices.

- Otra figura importante a su lado es su hermano…

- Es un pilar súper importante en mi vida, una pieza primordial en mi equipo y le quiero con todo mi corazón, es irremplazable.

- Dicen que se defendería muy bien como actor.

- Es algo que me estoy pensando para el futuro. Ya veremos lo que el paso de los años tiene preparado para mi.

Ilia nació hace 27 años en la localidad alemana de Halle. Hijo de padres georgianos, se instaló en España cuando tenía quince años, y en marzo de este 2024 consiguió la nacionalidad española. Actualmente reside en Alicante con su mujer y sus hijos.