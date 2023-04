El contundente mensaje de Navratilova contra una nadadora trans, que no gustará a Irene Montero

Uno de los debates más vivos en la españa actual es el que se da en el feminismo y su actitud ante las mujeras trans y en el caso del deporte, ante las atletas trans y si tienen, o no, ventaja competitiva. En España, la ministra de igualdad Irene Montero sería la cabeza visible y máximo impulsora de la igualdad absoluta de las mujeres, trans o no, a la hora de competir, mientras que un grupo muy amplio de feministas (con Lucia Etxebarria como una de las más polémicas), aseguran que esa política está atacando a las mujeres.

No es sólo un debate que se esté dando en España, sucede en todo el mundo y una de las principales protagonistas es la nadadora Lia Thomas, que hasta ahora se había mantenido en silencio, pero que ahora, tras las nuevas reglas deportivas que limitan su participación, se ha convertido en una activista.

En un podcast aseguró que las mujeres trans deberían ser "celebradas" por sus logros, mientras llamaba a sus antiguas compañeras de equipo "falsas feministas" por manifestarse en contra de su presencia en el equipo femenino, Para ella, quienes critican a las atletas transgénero en el deporte están "vigilando el cuerpo de las mujeres", y comparó la presión para excluir a las atletas transgénero del deporte con los esfuerzos históricos para excluir a las mujeres negras de competir en deportes femeninos. "Utilizan el pretexto del feminismo para imponer creencias transfóbicas", afirmó. "Creo que muchos de los que están en ese bando tienen prejuicios implícitos contra las personas trans, pero supongo que no quieren manifestarlos ni hablar de ellos. Así que intentan disimularlo como una especie de apoyo a medias". Compartía podcast con Schuyler Bailar, la primera atleta transgénero, que opinaba como ella : "Vienen de... todo esto de "proteger el deporte femenino", que se ha convertido en un movimiento muy grande y que lo hacen bajo el disfraz del feminismo. Oh, sólo somos feministas, sólo luchamos por las mujeres", y siempre que alguien dice eso yo digo: 'Vale, estáis luchando por las mujeres excluyendo a las mujeres, así que eso no es luchar por las mujeres'".+

La respuesta de Martina Navratilova

Ese podcast fue escuchado por la ex tenista Martina Navratilova, que en sus redes sociales fue muy contundente: "Lia Thomas dice que sus críticos usan afirmaciones de 'feminismo' para ocultar la transfobia- NOTICIA DE ÚLTIMA HORA Lia- No es justo. No deberíamos tener que explicártelo una y otra vez. Además, deja de explicar el feminismo a las feministas...", le respondió con dureza la mítica tenista, que acaba de superar un cáncer.

Lia Thomas tiene muy claras sus críticas. Según aseguró el feminismo se ha "retorcido" y ahora consiste también "en excluir a las mujeres" porque, dice, las ha reducido au "capacidad reproductiva". "Al fin y al cabo, lo que todo el mundo intenta -en el feminismo auténtico- es unirse para acabar con esos ideales patriarcales de lo que es una mujer y de quién puede ser una mujer, y sé que la mayoría de la gente recurrirá directamente al argumento de la "ventaja biológica", diciendo que alguna supuesta ventaja biológica hace injusto que las mujeres trans compitan con otras mujeres", explicaba Thomas. "Pero consideremos algunos puntos: La diversidad biológica existe en todas partes en el deporte, en todos los grupos demográficos de personas y en todos los grupos demográficos de mujeres. En eso se basa el deporte. Si todo el mundo fuera exactamente igual, no habría competición", dijo.