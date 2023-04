El demoledor mensaje de la nadadora Riley Gaines tras un vídeo de Lia Thomas apoyando a Biden

La inclusión de atletas trans en las categorías femenina ha provocado un agrio debate en el mundo del deporte y especialmente en Estados Unidos, donde las posturas parecen cada días más enfrentadas.

En este tenso escenario, Riley Gaines se ha convertido en la enemiga número uno del colectivo trans y prueba de ello es el brutal ataque que sufrió mientras daba un discurso en la universidad y que le obligó a estar encerradas durante horas. La deportista tuvo que atrincherarse en una habitación de la Universidad Estatal de San Francisco (SFSU) después de que la agredieran físicamente tras dar un discurso a los estudiantes sobre salvar los deportes femeninos frente a las deportistas transgénero. Su esposo, Louis Barker dijo que tuvo breves conversaciones con ella mientras estuvo encerrada en la habitación durante casi tres horas.

"Me empujaron hacia la parte delantera de la sala. Me arrinconaron contra el atril. Estaba acorralada y cada vez más nerviosa. Un hombre vestido de mujer me golpeó intencionadamente, dos veces. El primer golpe me dio en el hombro. El segundo rebotó en mi hombro y me golpeó en la cara", relataba con horror tras el incidente a la vez que advertía que no lograrían silenciarla.

Y así ha sido.

Gaines ha publicado un demoledor mensaje en redes sociales tras visionar un vídeo de Lía Thomas apoyando la ley del deporte de Joe Biden, que este lunes se opuso a un proyecto de ley republicano, que de aprobarse impediría que atletas transgénero pudieran formar parte de equipos que se alinean con su identidad de género. “La discriminación no tiene lugar en las escuelas de nuestra nación y tampoco en sus campo de juego”, aseguró la Casa Blanca en una declaración.

¿Equidad competitiva?

"¿Bajo el pretexto de la equidad competitiva? ¿Estás realmente tratando de decir que hubieras ganado un título nacional contra los hombres? ¿No te rompe el corazón ver a las mujeres perder estas oportunidades?. El proyecto de ley propuesto por Biden niega la ciencia, la verdad y el sentido común" ha escrito Gaines junto al vídeo la nadadora trans, Lía Thomas.

"Esta toma es egoísta y muestra un absoluto desprecio por las mujeres. La Administración Biden está trabajando activa y agresivamente para aprobar leyes que eliminen el trato decente y justo para las mujeres en los deportes" añade sobre el contenido de la grabación.

Un mensaje que no ha tardado en volverse viral -ya cuenta con más de 10.000 retweets y casi 65.000 "Me Gusta"- y del que también se han hecho eco en España. "Cuando compites contra nadadoras y te llevas sus trofeos (cuerpo de varón mediante) apoyar los planes de Biden contra el deporte femenino es la postura lógica. Pero es trampa", ha publicado en redes sociales la plataforma "Contra el borrado de las mujeres" junto al contundente mensaje de Gaines.