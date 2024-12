Cristina Gutiérrez: "Estoy ante la oportunidad de mi vida en el Dakar"

Cristina Gutiérrez (24-7-1991, Burgos) está preparada para afrontar en su novena participación en el Rally Dakar uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva. La vigente campeona en la categoría "Challenger" se ha unido al equipo "The Dacia Sandriders" para competir con un coche que aspira a la victoria absoluta: el Dacia Sandrider. Dacia es, junto con Ford, Toyota y Mini, uno de los equipos oficiales de marcas presentes en el Dakar que arrancará el 3 de enero en Arabia Saudí. La piloto y odontóloga castellana compartirá equipo con dos auténticos referentes de la competición, Sebastien Loeb y Nasser Al-Attiyah, de quienes está dispuesta a aprender en cada kilómetro. "Es la oportunidad de mi vida. Cuando me contactaron para firmar fue como un sueño hecho realidad", asegura. A su derecha se sentará Pablo Moreno Huete, el copiloto que le acompañó en el triunfo del año pasado.

Se despide de la categoría "Challenger" para competir en automóviles, ¿qué es lo que más le sorprendió al probar el Dacia Sandrider?

Al ser un coche más grande y más pesado, las inercias cambian notablemente. Además, la velocidad es más alta, ya que llegamos a 170 kilómetros por hora y eso representa un salto importante. El Dacia es también más grande en cuanto a dimensiones y eso al principio llama la atención con cosas tan curiosas como que hasta ahora Pablo, mi copiloto, y yo estábamos pegados mientras corríamos y ahora ya no. Hemos tenido que hacer cambios, reducir las palabras que utilizamos durante la carrera y modificar el léxico porque ahora todo sucede más rápido y las notas también tienen que llegar antes.

¿Cómo ha sido su preparación para el Dakar?

Comenzamos realizando diferentes pruebas entre julio y septiembre y posteriormente corrimos en el Rally de Marruecos, como preparación para el Dakar, donde participan los pilotos y equipos más fuertes. El objetivo ha sido trabajar en la durabilidad de todos los componentes para que el coche llegue con las máximas garantías posibles a Arabia Saudí. La intensidad de los test ha sido mayor y con más kilómetros por día que otros años. El hecho de que en Marruecos Al-Attiyah lograse la victoria y Loeb finalizase segundo, y yo consiguiese buenos resultados día a día, muestra que vamos por buen camino. A nivel físico, he intensificado mi entrenamiento. Al final, todo cuenta en una carrera tan exigente como el Dakar.

¿Qué supone estar en un equipo oficial junto a Sebastien Loeb y Nasser Al-Attiyah? Entre Nasser y usted suman seis títulos en el Dakar y Sébastien añade nada menos que nueve campeonatos del WRC junto con muchas victorias de etapa...

Hace unos años pensaba que iba a ser imposible llegar a estar en esta posición. Para mí es un auténtico sueño y una gran oportunidad para aprender de ellos. En el equipo tenemos mucha comunicación entre todos, hablamos mucho y no ocultamos información a nadie. Es decir, yo tengo acceso tanto a su información como a sus ingenieros y me siento muy afortunada porque ellos son muy abiertos conmigo. Son muy buenos compañeros y se lo agradezco mucho.

¿Qué nos puede decir del recorrido del Dakar?

La primera semana tendremos la etapa 48 horas en el segundo día, y el cuarto nos enfrentaremos a la etapa maratón. Será una semana difícil en cuanto a dureza y a sobrevivir con los coches sin asistencia. Va a haber muchos abandonos. En cambio, la segunda mitad del Dakar será muy diferente, porque ya no habrá etapas maratón y vamos a tener jornadas donde el recorrido se dividirá para coches, camiones y motos, así que seguramente sea mucho más estratégico. Veremos que muchos pilotos no querrán ganar la etapa para no abrir pista al día siguiente. Quien mejor gestione la estrategia es quien acabará arriba.

¿Qué objetivo se han marcado Dacia y usted misma?

Creo que el equipo llega muy fuerte teniendo en cuenta los resultados logrados en Marruecos, pero también somos conscientes de que es nuestro primer año. Nos beneficia que esta estructura ya tiene experiencia, aunque el coche sea totalmente nuevo con respecto al del año pasado. Como es obvio, saldremos a ganar, eso el equipo lo tiene claro, pero también somos conscientes de que hay mucho que aprender. Respecto a mí es difícil marcarme un objetivo sin haber competido antes con este coche en el Dakar. Viendo que en Marruecos, Pablo y yo estuvimos regularmente entre los diez primeros y siendo conscientes de que en el Dakar habrá más pilotos que allí, estaría muy satisfecha si en este primer año logramos un "top 10" o un "top 15".