Cuando Xavi gritó "Viva España" en la Plaza de Colón

Xavi Hernández, ex futbolista del Barcelona, fue claro después de la sentencia del Procés: "Vergüenza", escribió en castellano, catalán e inglés. No ha sido la única declaración polémica del ex centrocampista, que recientemente aseguró: "Qatar no es una democracia, pero funciona mejor que España". Ahora es entrenador del Al Sadd en un emirato que está en el punto de mira y que ha sido denunciado por no respetar los Derechos Humanos. La lluvia de críticas fue interminable contra uno de los mejores jugadores de la historia de la selección española, cuya camiseta vistió en 133 ocasiones y con la que ganó dos Eurocopas y un Mundial. Así celebró en la Plaza de Colón la consecución del título en Suráfrica, en 2010: