De la cuna al Campeonato del Mundo de Doma Clásica de Caballos Jóvenes

Cristina Perona ha cumplido el sueño de ir con un caballo criado por ella al Campeonato del Mundo de Doma Clásica de Caballos Jóvenes. La competición reunió en Alemania a las promesas de la Doma Clásica. Se trata de una cita que no está pensada en los jinetes, sino en los libros genealógicos. Lo importante es la raza del caballo. Esto significa que, por ejemplo, un jinete de Países Bajos pueda competir bajo el amparo del CDE (Caballo de Deporte Español) si el caballo es de este mismo libro genealógico. El Pura Raza Española tuvo una amplía participación en el campeonato y entre los binomios destacó el formado por Cristina Perona y "Rey de Perona", un bonito semental negro de cinco años que ha sido criado y domado por la amazona en la yeguada quelleva su apellido, Yeguada Perona.

"Es un sueño que por fin hemos podido cumplir. Desde muy pequeña, la ilusión que siempre he tenido era poder competir con un caballo nacido y domado en casa", apunta la amazona valenciana. A pesar de que existen pruebas para potros de cuatro años, Cristina optó por permitir a "Rey de Perona" desarrollarse sin el estrés de la competición. Su debut en competición llegó a principios de mayo en los internacionales del Club Hípico Las Cadenas, en Madrid. "La verdad es que íbamos contrarreloj y no teníamos tiempo para hacer antes concursos nacionales si queríamos optar a coger las dos medias para el Campeonato del Mundo. Por eso tuvimos que debutar al caballo en su primer concurso en el internacional en Las Cadenas. Íbamos un poquito verdes y no obtuvimos la media exigida", recuerda. A pesar de todo en un tiempo récord, el binomio consiguió clasificarse para la cita de Verden. La preparación se ha basado en trabajar, afinar todas las posibles impurezas que hubiera y conseguir regularidad.

"Sabíamos que íbamos un poco por detrás de nuestros compañeros, que ya llevan más tiempo compitiendo que nosotros, pero aun así hemos intentado trabajar estos meses para poder estar al nivel que requería el Campeonato del Mundo", añade. En Verden, representando al PRE en la categoría de cinco años, Cristina y "Rey de Perona" lograron un 77,4 por ciento en la Preliminar con lo que fueron el mejor binomio de su libro genealógico. En la Final Pequeña 5 años, su media fue de 75,6 por ciento. Sólo fue superado entre los nacionales por Francisco Gil Ortiz con "Utopía KP", también PRE.

"Su trote y su galope son las dos cualidades que más destacaría del caballo. El trote, por su elasticidad y amplitud. El galope, por la tendencia de estar cuesta arriba y sus grandes trancos", apunta. El próximo plan para "Rey de Perona" es "poder competirlo en SICAB y optar a una muy buena posición". El siguiente paso es comenzar su historia como semental.