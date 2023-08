La denuncia de Vero Boquete que va mucho más allá del "caso Rubiales"

El "caso Rubiales" ha desatado reacciones desde todos los ámbitos del deporte. En España ya se pronunciaron las jugadoras internacionales y campeonas del mundo. También lo hicieron aquellas que habían renunciado a la selección y la última en hacer pública su opinión ha sido una de las leyendas del fútbol nacional, Vero Boquete. La gallega de 36 años, 62 veces internacional y que actualmente milita en la Fiorentina ha publicado un artículo en "The Guardian" denunciando la situación que se vivió en su etapa en la selección y que en 2015 la apartó del equipo nacional.

«En la década de los 70, las mujeres tenían restringido el acceso al ámbito deportivo, y ésa era la mentalidad arraigada en nuestra sociedad. Desde aquel entonces hasta la actualidad, ¿hemos avanzado lo suficiente? Sí, pero no tanto como deberíamos, ya que lamentablemente todavía existen personas con una mentalidad sexista», afirma la futbolista que ha pasado por Alemania, Francia, China, Italia... «El verdadero conflicto no radica en la salida o despido de Rubiales, sino que es mucho más profundo y arraigado. Este problema ha estado presente durante mucho tiempo, incluso durante mis años como jugadora, y sigue estando presente bajo el liderazgo de Rubiales. Sin embargo, también es evidente en todos aquellos que trabajan en la federación», asegura.

«A día de hoy, seguimos observando una fuerte presencia de machismo en el deporte, especialmente en el fútbol. Los dirigentes del fútbol español son predominantemente hombres, mayormente de una generación con mentalidades cerradas y conservadoras», apunta. «Es importante que aquellos que estén fuera de España entiendan que esta problemática va más allá de una simple federación de fútbol. Estamos hablando de cualquier otra federación o empresa, pues este problema está enraizado en nuestra sociedad de manera más amplia», añade la futbolista.

Vero Boquete va más allá y se cuestiona si la situación hubiera cambiado de alguna manera en caso de que el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso no hubiera llegado a producirse. «La atención que recibió este incidente en particular se debe a que ocurrió en el ámbito del fútbol, durante la final del Mundial. Se volvió un tema global debido a cómo ocurrió, cuándo ocurrió y la importancia que ha tenido. Pero, ¿qué hubiera sucedido si este beso no se hubiera producido?». La futbolista considera que es el momento de empezar a tomar medidas para solucionar la situación: «Los jugadores de fútbol y la sociedad española ya han dejado claro cuál es el problema, todos lo hemos presenciado y no hay secretos. Aquellas personas en posiciones determinantes no pueden negar su conocimiento. Ahora, la situación depende de aquellos que están comprometidos a trabajar y hacer las cosas de forma correcta. ¿Eliminar a Rubiales y reemplazarlo por alguien similar? ¿O implementar cambios estructurales, que es lo que realmente se necesita?».