El deporte de moda que ha conquistado la mujer de Marcos Llorente: se pierde peso en tiempo récord

Hyrox se ha transformado en uno de los deportes estrella de los últimos años. Su atractivo radica en la combinación de ejercicios de fuerza y resistencia con la carrera, lo que lo convierte en un reto completo y dinámico. En los últimos se ha convertido en el deporte de moda entre los atletas y ha conquistado a numerosos famosos como Mar Flores, David Silva o Víctor Claver. Una larga lista de adeptos de la que forma parte Patricia Noarbe, la esposa fit de Marcos Llorente.

Nacida en Oxford en 1996 pero de familia española, Patricia Noarbe -conocida como Paddy- es influencer, empresaria, escritora y coach de vida sana. Amante confesa del deporte practica varias disciplinas entre ellas Hyrox, que combina carrera con ejercicios de fuerza y resistencia.

El enfoque de ejercicio de Patricia Noarbe

El entrenamiento de Paddy se centra en la versatilidad y la funcionalidad. Este deporte combina 8 kilómetros de carrera con 8 estaciones de ejercicios funcionales intercalados, como burpees, zancadas y remo. Es un entrenamiento de alta intensidad que desarrolla tanto la resistencia cardiovascular como la fuerza muscular. Además de Hyrox, Noarbe comparte frecuentemente "tips" y circuitos exprés en sus redes sociales, enfocados en ejercicios que se pueden hacer tanto en el gimnasio como en casa, a menudo utilizando el propio peso corporal o implementos sencillos.

Obsesionada, como su marido, por llevar una vida sana y mantenerse en forma, no es de extrañar que se haya decantado por un deporte con innumerables beneficios.

Los beneficios de Hyrox incluyen la mejora integral de la fuerza, la resistencia cardiovascular y la potencia, gracias a su combinación de ejercicios funcionales y de alta intensidad con carreras. También ayuda a quemar grasa eficientemente, fortalece el core, mejora la coordinación y la capacidad mental.

Beneficios físicos

Desarrollo muscular y funcional: Trabaja todo el cuerpo activando diferentes grupos musculares. La combinación de empujar, levantar, cargar y traccionar fortalece el cuerpo de forma integral y prepara para el día a día.

Mejora cardiovascular: Aumenta la capacidad del corazón y los pulmones, lo que mejora la resistencia cardiovascular.

Quema de calorías y grasa: Su combinación de trabajo aeróbico y anaeróbico es muy efectiva para quemar grasa y mejorar la composición corporal.

Fortalecimiento del core: Ejercicios como el "farmer's carry" y las planchas fortalecen la musculatura profunda del core, lo que puede ayudar a reducir el dolor de espalda.

Mayor agilidad y coordinación: Los movimientos y la combinación de ejercicios mejoran la agilidad y la coordinación.

Beneficios mentales

Este deporte supone además un desafío mental que motiva a superarse. Mejora la autoestima y la confianza y nos prepara para el esfuerzo

Cómo hacer Hyrox: cuáles son los ejercicios y cuánto se tarda en completar el circuito

Para su realización, los competidores completan todos los ejercicios en un tiempo que suele ir entre los 60 y los 120 minutos, dependiendo del nivel físico de cada participante. Paddy logró completarlo en 1 hora y trece minutos tan solo 9 meses después de dar a luz.

Estos son los ejercicios que se deben completar: