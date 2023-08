El día que Madrazo ganó una etapa de la Vuelta y una «play»

«No me lo creo», decía Ángel Madrazo al cruzar la meta situada en el observatorio astrofísico de Javalambre hace cuatro años. Era el 28 de agosto de 2019, el día en que el cántabro ganó su etapa de la Vuelta y una playstation 4. Fue una jornada accidentada. Se descolgó a falta de seis kilómetros cuando viajaba en una escapada junto a su compañero en el Burgos BH Jetse Bol y José Herrada. Antes, lo había golpeado uno de los coches de su equipo.

Madrazo se recuperó y acabó ganando la etapa, pero el espectáculo empezó después, en la conferencia de prensa del ganador. «Me he sentido como en San Fermín. La escapada ha sido así. Yo estaba esperando en la plaza con 10 minutos y cuando ha venido el coche digo, vaya cornada me ha metido. ¿Sabes lo que he pensado? Hoy Dios me ha venido a ver. No me he caído en las bajadas, el coche no me ha tirado...se me ha puesto a huevo. No podía fallar hoy. Ha sido anecdótico pero también se me ha pasado por la cabeza decirle a Santi, el director, “¡Eh! Tira al otro, no me tires a mí”. Es broma, ¿eh?», decía el cántabro.

La petición llegó después. Cuando explicó que el premio que quería de verdad era una PlayStation 4. «Ahora está de oferta, creo, a 295. Sois muchos, si ponéis cinco eurillos cada uno...», bromeaba en la sala de prensa instalada en una carpa al lado de la meta.

No hizo falta recurrir a la cuestación benéfica. La petición llegó a Sony y se la hizo llegar a través de la organización de la carrera. Le hicieron entrega de la consolaen una salida de etapa. Lo agradeció más que el maillot de lunares de Rey de la Montaña que ya lucía y que perdió unas jornadas después.