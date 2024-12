Las disculpas de Mbappé en las redes sociales por su segundo penalti fallado

El Real Madrid echa de menos a Vinicius, aunque Bellingham hace lo que puede para disimular su ausencia. Al inglés le ha costado encontrar el ritmo de la pasada temporada, cuando marcó seis goles en los primeros cinco partidos de Liga y cuatro en los primeros cuatro encuentros de la Liga de Campeones.

Esta temporada había marcado en la remontada contra el Dortmund en la Champions, pero en Liga no había conseguido hacerlo hasta la jornada 13 contra Osasuna. Pero desde entonces ha encadenado cuatro jornadas consecutivas marcando. Un gol por jornada.

Entre medias dio tres asistencias en el partido que jugó con Inglaterra contra Irlanda en la Liga de Naciones. Un síntoma de que el mejor Bellingham que se vio la temporada pasada está de vuelta.

El inglés ha encontrado el camino gracias, entre otras cosas, a que Mbappé le cedió un penalti el domingo pasado contra el Getafe. Tenía dudas el francés después de haber fallado en la Champions contra el Liverpool. Volvió a asumir la responsabilidad contra el Athletic Club. La situación era la misma, el Real Madrid perdía por 1-0 y Kylian escogió el mismo lado. Y con el mismo resultado. Kelleher se lo detuvo en Anfield y Agirrezabala lo hizo en San Mamés.

No encuentra la tranquilidad el delantero madridista, aunque las cifras goleadoras no son malas. Ha marcado diez goles en 20 partidos. El año pasado con el PSG había marcado once goles sólo en las diez primeras jornadas de la Liga francesa.

Mbappé se sincera en Instagram Instagram

«No he hablado con él. Ha sido un partido complicado, igualado. Pequeños detalles nos han penalizado esta noche, como el penalti. Pero no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti. Obviamente está triste, decepcionado», reconocía Ancelotti en la conferencia de prensa. «Es un grandísimo jugador, los errores en el fútbol se cometen y hay que pensar en el próximo partido», añade el técnico italiano. «No está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo para adaptarse», dice Ancelotti, que confía en recuperar al francés.

«Mal resultado. Un gran error en un partido donde cada detalle cuenta. Asumo la responsabilidad. Es un momento difícil pero es el mejor momento para cambiar esta situación y demostrar quién soy», ha escrito el francés en su cuenta de Instagram.