Djokovic ofrece claves sobre una posible retirada

A menos de 48 horas para el sorteo del cuadro masculino del Open de Australia, las incógnitas sobre el estado de forma de Novak Djokovic se han despejado. El número uno del mundo terminó su participación en la United Cup con molestias en la muñeca derecha. Nole ha sido el último cabeza de serie del torneo que ha pisado en un entrenamiento la Rod Laver Arena y las impresiones que ha dejado es que de los problemas físicos no hay rastro alguno. El de Belgrado buscará en Melbourne su undécimo título en el Grand Slam que abre la temporada.

Djokovic también ha concedido una entrevista a Jim Courier en Sport Klub y el balcánico se muestra muy sincero con el que fuera dos veces campeón de Roland Garros y doble ganador en Australia. "Los objetivos para la temporada siempre son muy altos, pero las expectativas a los 36 años...", comenta. Y es que Nole afronta la temporada después de haber ganado en 2023 tres Grand Slams, ser finalista en otro y haber levantado el título en el Torneo de Maestros. Su papel de favorito en Australia es innegable: "Es a lo que apunto cuando preparo mi calendario a principios de temporada. Fue un año increíble, empezó genial en Australia, como la mayoría de los años. Cuando el viento sopla a tu favor, te sientes mejor para lo que viene", dice.

El 22 de mayo, días antes del arranque de Roland Garros, cumplirá 37 años y Nole no mira mucho más allá de este curso: "Hay una parte de mí que es el chico joven que adora el tenis y sabe todo sobre el deporte, que da toda su vida por él. Ese chico todavía quiere continuar. En el otro lado, soy padre de dos hijos y estoy lejos de mi familia. Cada vez que viajo por un largo periodo de tiempo, eso me rompe el corazón. Siempre estoy pensando sobre hasta cuándo debería jugar, cuántos torneos, si merece la pena... Normalmente siempre tengo claro a dónde quiero dirigirme, cuáles son las metas. Sé que los objetivos siguen siendo los Grand Slams y los Juegos, pero aparte de eso, no tengo ni idea sobre qué torneos jugaré o no. Sigo hambriento, quiero seguir compitiendo. Se trata del aspecto emocional, de cuál es mi prioridad. El tenis ha sido mi prioridad durante más de 20 años, 30 años, y no quiero perderme demasiados momentos con mis hijos”, afirma.

Nole también menciona con Courier cómo le gustaría que le recordaran: "Como alguien que usa su plataforma y su influencia como uno de los mejores jugadores del mundo para ayudar a mejorar el deporte y la vida de sus compañeros tenistas. Me encantaría ser recordado como alguien que entregó toda su vida a este deporte, que jugaba con su corazón y su alma y que lo daba todo en pista".