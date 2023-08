Dolores de cabeza, diarreas con sangre...: ¿Por qué enfermaron 57 trialetas en la series mundiales de Sunderland ?

La prueba de aguas abiertas de las series mundiales Sunderland han provocado un gran escándalo en Inglaterra. de Al menos 57 personas enfermaron con dolores de cabeza, malestar estomacal y diarrea después de competir en la prueba de nadar en la Serie del Campeonato Mundial de Triatlón en Sunderland, según ha confirmado el departamento de salud.

Unas 2.000 personas participaron en los eventos que incluyeron nadar en la playa de bandera azul Roker de Sunderland. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) dijo que analizaría muestras de personas enfermas para establecer la causa de la enfermedad y cualquier patógeno común. Un muestreo de la Agencia de Medio Ambiente en la playa de Roker el miércoles 26 de julio, tres días antes del evento, mostró 3900 colonias de E Coli por 100 ml, un porcentaje 39% más alto que los datos del mes anterior. E coli es una infección bacteriana que puede causar dolor de estómago y diarrea con sangre.

Pero British Triathlon, el organismo rector de los triatlones en Gran Bretaña, asegura que los resultados de las muestras de la agencia no se publicaron hasta después de los eventos del fin de semana y estaban fuera de la zona de agua donde se llevaron a cabo sus competencias. Dijo que los resultados de sus propias pruebas pasaron los estándares requeridos para el evento.

El evento tuvo lugar en un tramo de la costa que ha estado en el centro de una larga batalla entre los activistas y el gobierno por vertidos ilegales. Northumbrian Water -compañía de agua de Gran Bretaña- insistió en que no tenía la culpa de las enfermedades y que no había registrado ninguna descarga que pudiera haber afectado la calidad del agua en la playa de Roker desde octubre de 2021.

Jacob Birtwhistle, de 28 años, triatleta australiano, publicó los resultados de la Agencia de Medio Ambiente en Instagram y dijo que no se había sentido bien después del evento. Él escribió: “Me he sentido bastante mal desde la carrera, como una basura, pero supongo que eso es lo que sucede cuando nadas en mierda. La prueba en el agua debería haber sido cancelada”.

Un atleta respondió: "Al menos sé lo que me afectó a mí y a un montón de otros atletas que corrieron enfermos y enfermos". Otro escribió: "¡Eso deberían explicar por qué pasé la noche del lunes con la cabeza en el inodoro después de correr el domingo por la mañana!".

Ailith Eve Harley-Roberts, de 51 años, de Leeds, que compitió en la categoría estándar con un nado de 1.500 metros en el mar, dijo que no había enfermado, pero que sus compañeros sufrieron molestias estomacales. “Me gusta nadar al aire libre, pero no confío en la limpieza de los mares, ríos, lagos, etc. debido al vertido de aguas residuales u otros efluentes” afirma.

Eva Perrin, oficial de ciencia e investigación del grupo de campaña Surfers Against Sewage, dijo: "La muestra tomada el 26 de julio mostró niveles sin precedentes de E coli muy por encima de lo que es natural para este cuerpo de agua o seguro para el uso recreativo humano, y necesita urgentemente ser investigado”.

El British Triathlon, institución rectora del evento, manifestó su compromiso de colaborar con el Ayuntamiento de Sunderland y las autoridades sanitarias para establecer la causa de las enfermedades. Recientemente, las compañías de agua de Gran Bretaña han sido objeto de críticas debido a la liberación de aguas residuales sin tratar, lo que ha provocado una baja calidad en ríos y playas.

La cancelación del segmento de natación por un motivo de higiene o seguridad está contemplada en el reglamento. De hecho, como recuerda Runners World, en el triatlón de Madrid en 2023 fue reemplazada la parte de nado por las equivalentes a pie debido a que los análisis del agua del lago de la Casa de Campo en que se iba a celebrar.