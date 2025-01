Los dos detalles de Güler ante la Minera que dicen mucho de su calidad

En el descanso, un jugador del Deportiva Minera se acercó a Güler para pedirle la camiseta. El turco se la dio sin dudar y le pidió la suya al futbolista rival, que primero se sorprendió de que el madridista la quisiera y luego se la quitó encantado. Un gesto de clase del turco, que dejó otros muchos sobre el césped durante el partido. Era un día para los que menos juegan y, aunque él está teniendo cada vez más oportunidades, no desaprovechó el escaparate que le brindaban estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Hizo dos goles jugando más adelantado que de costumbre al principio y luego, más de interior, dirigiendo el juego del Real Madrid en la segunda parte. Mostró su calidad y también su personalidad cuando hubo una falta en la frontal del área. Lucas Vázquez fue directo al balón para tirarla él, pero Güler se la pidió e insistió al veterano que se la dejase, que estaba perfecta para su zurda. Muy cerca de la escuadra pasó el lanzamiento del turco, que firmó el partido que quería Ancelotti.

«Me ha gustado la seriedad del equipo, que se tomaran el partido en serio. Es obvio que teníamos más calidad que el rival, pero no era obvio tener más motivación y actitud y lo hemos hecho hasta el final», decía el técnico del Real Madrid, que hizo debutar a tres canteranos, Lorenzo, Aguado y Chema. «No es nada especial, han mostrado su calidad, que tienen mucha. Es una buena experiencia para ellos estar con nosotros. Son jóvenes con mucho talento y siempre los tenemos observados», continuaba Ancelotti sobre varios de los chicos que se llevó a Cartagena.

Era también un día para Endrick, que fue titular por segunda vez esta temporada como delantero centro. No encontró el gol, algo que no preocupa a su entrenador. «Tiene que ser paciente, ha hecho un buen partido aunque no haya marcado. Los goles llegarán cuando lo necesitemos», comentaba el italiano.

Valverde jugó como titular otra vez, como siempre, aunque había una explicación. «Está muy bien, hemos pensado que 45 minutos eran buenos para él porque salió del partido de Valencia muy fresco. Preferimos quitarle minutos a Bellingham y Ceballos».

Vinicius, que todavía espera la resolución de Competición tras la roja en Mestalla, tuvo minutos y todo el cariño del público murciano, no como otras veces. «Él no necesita cariño, tiene todo el de la afición del Madrid, para la que es un ídolo que nos ha permitido ganar dos Champions».