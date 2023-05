Dos lecciones en Miami

El debate sobre una posible lucha por el título entre los pilotos de Red Bull está zanjado. No hay discusión posible en condiciones normales. Max Verstappen demostró en Miami que doblegarle es muy complicado por más que las cosas se pongan difíciles en la clasificación y salga en posiciones muy retrasadas. Lo que hizo el holandés en el circuito estadounidense fue una exhibición de lo que hoy es ser un piloto de F-1. Arrancó noveno, tuvo la suficiente paciencia y tranquilidad para no meterse en líos conforme rodaba en mitad del pelotón y, de repente, en apenas diez giros, ya estaba entre los tres primeros clasificados. Su compañero «Checo» Pérez, que partió desde el primer puesto, no pudo hacer nada. Completó una buena carrera, optó por el planteamiento más conservador y razonable desde su lugar y ni por esas pudo contener a Verstappen.

Formula One Miami Grand Prix CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH EFE

El vigente campeón hizo todo un alarde de cómo ir rápido, recuperarse de algo de degradación en uno de sus neumáticos y, a la vez, ser capaz de marcar buenos tiempos. Fue el que más tiempo tardó en sustituir sus ruedas y eso le llevó al primer lugar pasada la mitad del Gran Premio. Su ingeniero y él lo calcularon todo a la perfección. Pasó por boxes cuando restaban doce giros para el final y cuando regresó a pista se encontró justo por detrás de Pérez, que recuperó el liderato de forma fugaz. Verstappen tenía ruedas nuevas y en apenas dos vueltas lo adelantó. El mexicano intentó hacerle frente, pero era jugar con desventaja porque sus ruedas ya tenían unos cuantos kilómetros. No pudo hacer nada. Verstappen le superó y desde ahí se dirigió a por una victoria más... y más ventaja en el mundial. El campeón optó por la estrategia de neumáticos contraria a sus rivales. Empezó con el duro y terminó con el medio, algo que gestionó perfectamente. Fue una carrera sin complicaciones porque además no tuvo que enfrentarse a las improvisaciones que generan las neutralizaciones del coche de seguridad o accidentes que obligan a suspender la prueba momentáneamente. Todo lo hizo bien y de esta forma dio un puñetazo en la mesa para decir a quienes empezaban a alentar la lucha con su compañero que no hay nada que hacer. Pérez debió bajar la cabeza y reconocer la derrota. Está a 14 puntos de su compañero en la clasificación general. No es mucha la diferencia y debe tener paciencia para mantenerse en la lucha. Imposible no es. Le ocurrió a Rosberg con Hamilton en Mercedes.

El tercer puesto fue para un magistral Alonso. En la salida no perdió la posición (era lo más probable partiendo de la zona sucia), mantuvo bien el ritmo y gestionó de forma óptima los adelantamientos. Alargó su parada en boxes más de la cuenta y logró un magnífico tercer puesto que, aunque ya lejos, le mantiene en lo alto de la clasificación. Lo más curioso es que Alonso, al término de la carrera, dejó entrever que, en las próximas carreras podría dar la sorpresa.

Sainz sigue siendo la referencia en Ferrari. Al contrario que el pasado fin de semana en Bakú, el madrileño no estuvo tan perdido (las carreras sin entrenamientos libres en las que se sustituye por la carrera sprint no le favorecen) y en Miami volvió a ser el Sainz rápido y metódico, todo lo contrario que Leclerc. Volvió a terminar por delante del monegasco.

Carrera

1. Max Verstappen (Hol/Red Bull) 1h.27.38.241

2. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) +5.384

3. Fernando Alonso (Esp/Aston Martin) +26.305

4. George Russell (Gbr/Mercedes) +33.229

5. Carlos Sainz (Esp/Ferrari) +42.511

6. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) +51.249

7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) +52.988

8. Pierre Gasly (Fra/Alpine) +55.670

9. Esteban Ocon (Fra/Alpine) +58.123

10. Kevin Magnussen (Din/Haas) +1.02.945

Mundial

1. Max Verstappen (Hol/Red Bull) 119

2. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) 105

3. Fernando Alonso (Esp/Aston Martin) 75

4. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) 56

5. Carlos Sainz (Esp/Ferrari) 44

6. George Russell (Gbr/Mercedes) 40

7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 34

8. Lance Stroll (Can/Aston Martin) 27

Próxima carrera: GP Emilia Romagna (Italia)

20 y 21 mayo, 15:00 (Dazn y Movistar+)