Los dos McLaren descalificados en Las Vegas y así queda el Mundial

El excesivo desgaste del fondo plano del coche, por un milímetro, ha sido el motivo. Norris sólo tiene 24 puntos de ventaja sobre Verstappen y Piastri a falta de dos carreras y una Sprint para terminar

El final de la temporada 2025 promete ser uno de los más emocionantes. McLaren llegaba al final de año con la situación más o menos controlada, pero un error del equipo puede costarle el título a sus dos pilotos. Hoy, al término del Gran Premio de Las Vegas, la FIA ha verificado de oficio el grosor de las planchas de titanio que protegen el suelo del monoplaza y han descubierto que estaba por debajo de lo permitido. Qué significa esto. La exclusión automática. Norris y Piastr han sido descalificados y ahora el Mundial se aprieta mucho más que antes: Norris tiene una ventaja de 24 puntos sobre Verstappen y Piastri, que están empatados. Quedan dos carreras y una Sprint. Todo puede pasar.

Así queda el Mundial:

1. Lando Norris, 390

2. Max Verstappen, 366

3. Oscar Piastri, 366

Puntuación por cada Gran Premio:

25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.

Puntuación carrera Sprint:

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.

