Los dos penaltis increíbles marcados en un partido de la Bundesliga 2

En la segunda división de Alemania ocurrieron dos momentos que las redes tomaron de forma irreal y divertida. En el empate a dos goles entre el FC Magdeburg y el Geuther Furth, se marcaron dos penaltis muy similares, el primero señalado a los 13 minutos cuando el guardameta del conjunto visitante tenía el balón en las manos y cedió al central más cercano, Gideon Jung, quien tomó el esférico con ambas manos para intentar sacar de meta cuando no había salido del campo, de manera instantánea el arbitró marcó la infracción.

El segundo penalti ocurrió a los 40 minutos del encuentro, en una acción donde cayó un atacante del Geuther Furth al borde del área, los visitantes se quejaron con el árbitro y Daniel Heber, defensa del conjunto local tomó el balón con las manos, porque pensaba que el árbitro marcaría la falta, sin embargo, el colegiado dejó seguir la acción y al ver al central con el esférico, de igual forma señaló el segundo penalti.

Estos momentos se volvieron virales en redes, horas después de publicar el video, consiguió en una publicación más de 5 millones de visualizaciones, 63.000 me gusta y más de 800 comentarios, entre ellos, algunos expresan entre risas que "La Bundesliga 2 no es una liga real, ¿Qué es esto?" y sobre las acciones "Es una broma. Esto no puede ser real. ¿En qué está pensando?", algunos incluso piensan que la segunda división es más espectacular que la Bundesliga, "Así que la Bundesliga 2 es en realidad más divertida y más caótica que la Bundesliga actual jajaja".