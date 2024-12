Dura crítica de una leyenda contra Luis Enrique: "Sin sentido, frases vacías..."

El exfutbolista del FC Barcelona y de la selección francesa, Christophe Dugarry, ha vuelto a ser protagonista de la polémica con unas declaraciones incendiarias que han vuelto a poner en el centro de la diana al París Saint-Germain (PSG) y a su presidente, Nasser Al-Khelaifi. Esta vez, Dugarry no ha tenido reparos en criticar la figura del técnico Luis Enrique, después de que el mandatario qatarí elogiara públicamente al entrenador asturiano y despejara los rumores sobre una posible destitución en el banquillo parisino.

Más Noticias La Fiscalía sueca archiva la investigación sobre Mbappé

Hace apenas dos semanas, Dugarry ya había lanzado críticas hacia el PSG, señalando el mal momento que atravesaba el equipo y cuestionando decisiones internas del club. Ahora, el exjugador ha vuelto a la carga con comentarios más duros tras las recientes declaraciones de Al-Khelaifi, quien alabó a Luis Enrique, afirmando que el entrenador "es el mejor del mundo" y desmintió cualquier especulación sobre su salida del club.

En un reciente programa de televisión, Dugarry mostró su escepticismo ante las palabras del presidente del PSG, poniendo en duda la afirmación de Al-Khelaifi de que Luis Enrique es el "mejor entrenador del mundo". "¿Qué lo convierte en el mejor del mundo? Me gustaría que me explicara por qué piensa que Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo. Que le gusta su entrenador, sí, creo que las cosas están bastante claras, que tiene la intención de retenerlo, eso también está bastante claro. Que lo piensa, que no lo piensa, en caso de apuro, pero explícanos por qué", cuestionó el exfutbolista francés.

Dugarry continuó su ataque, calificando de "inútiles" las declaraciones del presidente del PSG y asegurando que no tienen un fundamento real. “Piensas que lo que crees que ha aportado Luis Enrique a tu club, si quieres decir cosas buenas de tu entrenador, destaca lo que ha hecho, pues aún no sabemos qué es. Puede pasar en el vestuario, con los jugadores, una eliminación, qué repercusiones puede tener", dijo Dugarry, que no dudó en calificar las palabras de Al-Khelaifi como "frases vacías" y "sin sentido".

El exjugador del Barça también arremetió contra la gestión del club parisino, al que acusa de estar más centrado en la publicidad y en la construcción de una imagen que en los resultados deportivos. “Es insoportable. Con frases que las sacan de contexto, que van a contracorriente, el PSG se ha convertido en un club que hace publicidad para intentar que vendas un producto, una marca… Intentan metérnoslo en la garganta", expresó Dugarry, con un tono mordaz. Y añadió: “Este PSG es repugnante para muchos”.

Con estas declaraciones, Dugarry se une a un grupo de voces críticas que cuestionan tanto la gestión deportiva del PSG como la estrategia de marketing que sigue el club. Mientras tanto, el equipo sigue luchando por encontrar estabilidad en la temporada, en medio de las tensiones internas y las críticas externas.