La Fiscalía sueca archiva la investigación sobre Mbappé

La fiscal Marina Chirakova encargada de la investigación por supuesta violación contra Kylian Mbappé durante su visita a Estocolmo en octubre da por cerrado el caso. "No hay pruebas suficientes para continuar con el caso", afirmó.

"El futbolista Kylian Mbappé no es sospechoso: la investigación está cerrada. No se han llevado a cabo interrogatorios" ha añadido Chirakova, que dirigió la investigación preliminar. A Mbappé nunca se le notificó sospecha de delito.

"Durante el curso de la investigación se ha identificado a una persona razonablemente sospechosa de violación y dos casos de acoso sexual, pero mi evaluación es que las pruebas no son suficientes para seguir adelante" sentenció.

Mbappé siempre ha negado su implicación

La denuncia de violación se presentó después de que el futbolista Kylian Mbappé visitara Suecia en octubre de este año. Allí estuvo de fiesta en Estocolmo en la discoteca V. El supuesto delito fue denunciado el sábado, un día después de que Mbappé abandonara Suecia en un avión privado rumbo a la isla francesa de Córcega.

Kylian Mbappé siempre ha negado cualquier delito y ha tildado el asunto de "fake news". “Me sorprendió. Siempre me sorprendo. Pasan estas cosas que nunca ves venir. No recibí nada, ninguna citación. Leí lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no dijo nada. No estoy implicado (...) Es sólo una falta de comprensión. No me ha pesado, porque nunca me he sentido implicado. Hay mucho ruido, pero siempre he tenido la misma intención, que es concentrarme en mi trabajo y ver cómo va a acabar" afirmó hace unos días en una entrevista concedida a Canal+ Francia.