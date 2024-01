Las duras críticas de los periodistas franceses a Luis Enrique

Luis Enrique está bajo lupa. Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, se mostró muy duró con el entrenador español después de la rueda de prensa del PSG tras desaprovechar un 2-0 y acabar empatando 2-2 contra el Brest. "Es fácil de explicar, perdimos el control del partido. Porque es fútbol, no es baloncesto, puede pasar porque jugamos contra un muy buen equipo, ellos jugaron muy bien, ya pasó antes y volverá a pasar ... No disfruté nada la segunda parte, ¿te gustaría que estuviera feliz? Perdimos el control del partido, me preguntas y te respondo", dijo Luis Enrique a 'Prime Video'.

El periodista Riolo opinó sobre la tensa relación del entrenador español con la prensa: "Dice siempre lo mismo, no dice nada porque le jode hablar con nosotros. Se rasca la cabeza, trabaja tanto durante la semana en su laboratorio, 'Géo-trouvetou' (Ungenio Tarconi, en España, el amigo del Pato Donald), que no tiene nada que decir los domingos. Es un genio, no habla. Cuando habla contigo, para él eres un estúpido", afirmó.

"El que juega de 10 es Asensio. Pensábamos que podía ser falso 9 o lateral, pero como hay que ser imprevisible para los demás, a veces hasta me pregunto si los jugadores no se sorprenden. Después, Kolo Muani, el pobre, y Vitinha, el del Marsella, deberían estar en el círculo de los depresivos de la Ligue 1. Pero, ¿por qué no juega Dembélé si está iluminando la banda derecha mientras el otro lo falla casi todo? Como Achraf está en la Copa de África, supone que no va a jugar Dembélé. Y entonces Zaire-Emery en el centro del campo era demasiado bueno, así que le dijo: "vas a jugar un rato de lateral derecho". Probó a Soler en el lateral derecho, que no estaba tan mal, pero no, le dijo: "te vas a quedar en el banquillo, Zaire-Emery va a jugar ahí y vamos a hacer otra cosa", matizó el periodista.

"Todos lo hacen ahora. Los entrenadores hablan, cuentan historias, decíamos lo mucho que nos gustaba eso de Sampaoli, Bielsa o Mourinho. Hay muchos entrenadores que hablan. Es un poco tonto. Se ve que tiene una especie de odio en la cara, quiere levantarse e irse, es un poco doloroso sobre todo porque el PSG, en su contratación de entrenadores, tenía una estrategia muy importante que era 'comunicación'. No sé qué nota sacó en este tipo de estrategia del PSG, pero no puede haber sido alta", zanjó Riolo.