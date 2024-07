Durísimo golpe de Marc Márquez en Sachsenring que le obliga a pasar por el centro médico

Complicado arranque para Marc Márquez en el Gran Premio de Alemania, una cita que esperaba con muchas ganas el piloto de Cervera, ya que Sachsenring es un circuito en el que siempre que ha competido ha conseguido el triunfo. En la segunda sesión de este viernes, nada más salir a pista, ha sufrido una fuerte caída, que le ha llevado a salir escupido por encima del manillar de su Ducati y a golpear con contundencia contra el suelo.

Intentó salvar la caída cuando se le derrapó la rueda trasera, y lo que sucedió es que acabó descontrolándose también de delante y acabó despidiendo por los aires al piloto de Cervera. Volvió a boxes, y después a pista para ponerse con el mejor tiempo provisional, que le metía en la Q2 directamente.

El problema es que faltaba mucho tiempo y que sintió unas molestias en el costado que le obligaron a pasar por el centro médico. Finalmente su tiempo fue superado por más de diez pilotos, con lo que tendrá que pasar este sábado por la Q1 si quiere estar en la sesión definitiva en busca de la "pole position".

Marc no tiene fractura costal

Eso en función de cómo evoluciona su lesión, porque en el centro médico le dieron el ok para seguir compitiendo, aunque le harán seguimiento en las próximas horas. El doctor Charte explicó en Dazn lo que le había sucedido al "93": "Tiene una fuerte contusión costal derecha que no afecta a la parte ósea. Presenta dolor en el cartílago, las imágenes no muestran fractura costal. Se le va a aplicar tratamiento de fisioterapia y antiinflamatorios, pero descartamos cualquier fractura costal", aseguraba el jefe de los servicios médicos de MotoGP, que le había sometido hasta a cinco radiografías sin que apareciese ninguna fractura.

Marc Márquez finalmente terminó decimotercero y si el dolor se lo permite participará este sábado en la Q1. La sesión de la tarde de este viernes la encabezó Maverick Viñales, confirmando que el trazado de Sachsenring es también muy bueno para las condiciones de la Aprilia.