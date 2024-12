El duro mensaje de Pedja Mijatovic a Ancelotti

Pedja Mijatovic, exfutbolista del Real Madrid y actual comentarista deportivo, no suele andarse con rodeos cuando se trata de analizar la situación del club. En una reciente entrevista con la Cadena SER, el serbio ofreció un diagnóstico claro y contundente sobre el momento que atraviesa el equipo blanco. Según Mijatovic, la principal debilidad de la plantilla esta temporada no radica en la calidad futbolística, sino en su fragilidad mental, un factor que está afectando al rendimiento general del equipo.

"Veo a un equipo más frágil mentalmente", explicó el exjugador, quien fue campeón de la Champions League con el Real Madrid en 1998. "El problema principal esta temporada es justo la mayor virtud del año pasado, esta fuerza mental que tenía el equipo. Tiene mucha calidad futbolística, pero es bastante frágil en cuanto al tema mental cada vez que recibe un gol. Y eso no pasaba en años anteriores, cuando el equipo demostraba una gran capacidad para remontar", aseguró Mijatovic.

Para el exfutbolista, lo que parece haber cambiado en el conjunto blanco es la mentalidad. "Es más un tema mental que futbolístico", subrayó, añadiendo que la falta de hambre de los jugadores, tras haber ganado prácticamente todo lo que podían, es uno de los factores que está influyendo en la falta de respuestas ante situaciones complicadas.

Mijatovic fue aún más allá al señalar que muchos de los jugadores actuales del Real Madrid ya han alcanzado la cima de su carrera, lo que, en su opinión, les ha llevado a un estado de complacencia. "Esta plantilla tiene menos hambre porque han ganado todo lo que han podido ganar", indicó el exdelantero. En su análisis, Mijatovic destacó que la comodidad es uno de los peores enemigos de los futbolistas de élite. "Todo este contexto hace que se hayan acomodado. La comodidad en el fútbol es un problema principal que te mata. No viven el ambiente como cuando había un poco más de hambre", insistió.

Frente a esta situación, Mijatovic no duda en señalar a Carlo Ancelotti, el entrenador del equipo, como uno de los responsables de gestionar la reacción de los jugadores. Aunque reconoció la capacidad del técnico italiano, Mijatovic cree que la actitud de Ancelotti, en ocasiones, podría ser parte del problema. "Mi sensación es que Ancelotti quiere contentar a todo el mundo. Algunos jugadores jóvenes merecen una oportunidad, no cuando ellos lo decidan, sino cuando él lo decida", comentó el exjugador, sugiriendo que la falta de tensión podría estar afectando el rendimiento del equipo.

A continuación, Mijatovic lanzó una crítica directa al estilo de gestión de Ancelotti, sugiriendo que un toque de conflicto podría ser beneficioso para el equipo: "Creo que un enfado o un conflicto podría beneficiar al equipo. Lo que te digo es que un Ancelotti que se enfade, que mande a alguien a tomar por ahí... no lo voy a decir, pero podría ver cómo reacciona el equipo". En su opinión, un cambio de actitud por parte del técnico podría inyectar algo de frescura y motivación en un grupo que parece haber perdido la chispa.

No obstante, Mijatovic fue claro al precisar que no está pidiendo un cambio de entrenador. "No quiero decir que hay que cambiar al entrenador, pero Ancelotti algo tiene que cambiar", sentenció, sugiriendo que la respuesta a los problemas del Madrid pasa también por un cambio de enfoque desde el banquillo.

En la misma entrevista, Mijatovic también tuvo tiempo para referirse a una de las grandes estrellas del fútbol mundial, Kylian Mbappé. El serbio mostró su preocupación por la presión que parece estar experimentando el delantero francés, a quien describió como un jugador "muy presionado y ansioso", que busca constantemente demostrar su calidad.

A pesar de su enorme talento, Mijatovic aconsejó a Mbappé que se tranquilice. "Debe relajarse. No estaría mal que algún partido se quedase en el banquillo para ver cómo es el ambiente desde allí. Tiene que acostumbrarse a la exigencia del Real Madrid y no que el equipo se adapte a él", señaló, sugiriendo que el joven delantero debe aprender a manejar la presión que conlleva vestir la camiseta blanca y la responsabilidad que eso implica.