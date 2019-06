Lo que el Real Madrid pide por Ceballos al Milán

Ceballos está siendo el líder de la Sub’21, donde parece que ha encontrado el lugar donde jugar como sabe. En el Real Madrid no ha sabido o no ha podido lucir su fútbol y por eso es uno de los futbolistas que está en la rampa de salida del conjunto de Zidane. El francés ya le dijo que no contaba con él y el centrocampista, al igual que ha hecho Marcos Llorente, tiene que buscarse una salida. Ceballos no tiene aún claro su futuro, pero sí que parece claro que su participación con la sub’21 está mejorando su cartel.

El Milán, que también quiere llevarse a Theo, es el club que más interés ha mostrado por contratar a un jugador joven, con indudable talento pero que en el Real Madrid no ha mostrado el liderazgo suficiente como para llevar un equipo. Sí que es verdad que con España, lejos de la responsabilidad del Real Madrid se le ve más liberado, como más suelto y atreviéndose a más cosas. Si es un jugador de élite es algo que está por descubrirse.

El Madrid puede venderlo o aceptar una cesión. Al primer ofrecimiento del club italiano el Madrid puso un precio de 50 millones de euros, pero desde Italia piensan más en una cesión que pueda convertirse en una opción de compra dentro de un par de años.

Está por ver, pero si el Real Madrid ha traspasado a Marcos Llorente por 40 millones de euros, el Ceballos de ahora, a diferencia del que acabó la temporada, ha aumentado su precio.