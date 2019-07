En la foto que ilustra esta noticia no se ve a Messi con la medalla tras el Argentina-Chile, en el que vio la roja. No se le ve porque, muy enfadado, decidió quedarse en el vestuario y no recoger la medalla al tercer puesto.

Argentina ganó el encuentro contra Chile, pero Messi como forma de protesta, decidió que a pesar de ser el capitán de la albiceleste, él no recogía la medalla. El argentino ha vivido un tormento durante esta competición y el último episodio fue el último encuentro: expulsado por un encontronazo o un pique con Medel, que quizá merecía sólo la amarilla y no la roja.

Fue el final lógico a un campeonato en el que ha sufrido de todo: su propio mal juego; algunos partidos de sus compañeros y la eliminación contra Brasil. Ahí carga Messi toda las culpas. Nunca se ha visto a un Messi más enfadado que el que salió a la zona mixta tras el Argentina-Chile para acusar de corrupción a la Conmebol, organizadora de la Copa América y dejar claro que la competición estaba preparada para Brasil. “No recibí la medalla, porque no quería ser parte de esta corrupción”, aseguró el futbolista argentino.

La Copa América es una frustración más que sumar a una temporada que ha acabado de manera muy diferente a lo esperado. El partido en Liverpool torció toda la temporada de Messi, pese a ganar la Liga. La Copa América añadió más presión al futbolista, que estalló al final con unas declaraciones sancionables y el gesto de no recoger la medalla.