El gran gesto de Benzema con Vinicius cuando no le salían las cosas en el Real Madrid

Vinicius vuelve la semana que viene con el Real Madrid. Empieza otro desafío para él, porque apenas pudo mostrarle a Zidane lo que es capaz. Pero no le asusta: se siente capacitado para afrontar el reto, aunque Hazard ocupe parte de su zona de movimiento. "Con su llegada tendré más dificultades para jugar. Pero no es un problema para mí. Todo dependerá de Zidane", ha dicho el futbolista en una entrevista en el medio brasileño Globo Esporte.

Sabe que cuenta con el apoyo del entrenador francés porque le apoya en los entrenamientos y cuando el resto de futbolistas ha acabo, Zizou se queda con Vinicius para mejorar el remate, quizá lo que más tiene que mejorar la joven perla brasileña. El entrenador le arropa y también le arropa su compañero Benzema: "Desde el primer día me dio consejos y me tuvo cerca, sólo piensa en los demás e hizo todo lo posible para ayudarme", dice Vini en la entrevista. Cuenta, además, un momento complicado para él durante un derbi: "Yo estaba mal, fallé con un balón y nos hicieron un gol". Vinicius tiene 18 años, no es fácil aguantar la presión y menos contra el Atlético de Madrid. "Karim, entonces, me sacó un poco del partido: vino hacia mí y me mandó quedarme unos cinco minutos en punta para que cogiera aire y volver", cuenta Vinicius de su compañero.

La joven estrella brasileña reconoce que no es el mismo futbolista que llegó: "Cuando llegué era un jugador totalmente diferente al que soy. Aprendí mucho del personal del club y de cada entrenador. Tácticamente evolucioné mucho. Perder menos el balón, tener más tranquilidad en el juego", dice. Aprendió rápido y más en el Real Madrid, donde rodeado de grandes futbolistas, es más fácil coger nuevos conceptos: "Nadie quiere perder en los entrenamientos. Todos quieren mejorar cada día. Sergio Ramos o Benzema, con más de 30 años, trabajan más que el resto. Y como son jugadores diferentes consiguen más goles", sigue explicando en la entrevista.

En el Real Madrid confían en que, pese a la competencia, Vinicius siga siendo el futbolista con desparpajo que fue durante su primer año. Un jugador al que no le pesa la presión y sabe echarse el equipo a sus espaldas. Hazard tiene que ser la estrella del nuevo Real Madrid y Vinicius tiene que confirmar todo lo bueno que apuntó cuando se convirtió en el salvador del equipo en sus peores momentos.