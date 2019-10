El mensaje de Sergio Gonzalez a Guardiola y Xavi por el proces

“Es una tristeza, frustración y pena muy grande lo que estoy viendo”, aseguró Sergio González, el entrenador del Valladolid sobre Cataluña en Radio Marca. También tuvo un mensaje para Guardiola y Xavi, que han dejado muy clara su posición en contra de la sentencia del proce;s “Yo les diría que fueran un poco más comedidos porque son personajes principales y muy públicos y deben medir lo que pueden decir. Y les diría que expresaran opiniones en el ámbito en el que deben hacerlo, no en un conducto que está hecho para hablar de deporte y no de su opinión. Pero a partir de ahí máximo respeto a lo que piense cada uno”. Sergio reconoce que se lleva bien con Pep Guardiola_ “Le tengo mucho cariño a Guardiola porque cuando estábamos en las selección me iba a buscar a casa, me dejaba luego, me recogía el billete y me trataba como uno más de su equipo. Para mi él ha sido un reflejo importante en el mundo del fútbol y le tengo un gran aprecio”.