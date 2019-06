El otro jugador del Real Madrid que quiere fichar el Atlético

James Rodríguez metió su penalti, pero no pudo evitar la derrota de Colombia contra Chile en la Copa América. Ahora, el futbolista aún del Real Madrid se enfrenta a otro reto: decidir su futuro. Para irse al Nápoles... o al Atléticó

Después de que el Bayern no ejecutase su derecho a comprar al jugador, el centrocampista volvió al Real Madrid, donde la presencia de Zidane, que ilusiona a todos, es algo que no le gusta. Su última temporada acabó enfadado con el francés porque quería más minutos de los que tenía. Pero no estaba en su mejor momento y Zidane le usaba como pieza del equipo B. James acabó cansado, no supo llevarlo bien y se marchó al Bayern. Creía que era para quedarse pero no.

En Alemania no tuvo regularidad. Sigue teniendo una pierna izquierda privilegiada que ha deja pases e imágenes espectaculares, pero le falta consistencia en su juego, regularidad. El Bayern no lo considero necesario y volvió al Real Madrid. Zidane no cuenta con él para el centro del campo, donde el equipo busca otros refuerzos. En cambio, Ancelotti, con el que mejor ha jugado en los últimos años, sí que lo quiere para su Nápoles. Su presidente ha dicho que está dispuesto a hacer un esfuerzo pese al precio del futbolista (40 millones por lo menos). El problema es que ha aparecido el Atlético de Madrid, que esta temporada está dispuesto a fichar en su vecino sin complejos. Tiene dinero y quiere gastarlo. Tras los 40 millones de Llorente, parece que también quiere pagar lo mismo por James. El colombiana viviría en Madrid, que parece que es lo que quiere, aunque desde el Bernabéu tienen que pensarse si volver a reforzar a un rival que está protagonizando el mercado de fichajes.