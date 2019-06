El futuro de Neymar en el PSG

“En caso de oferta XXL, los líderes del PSG no se opondrían a la salida de Neymar”, asegura Le Equipe sobre el plan del conjunto francés para este verano. Según el periódico francés, el regreso de Leonardo va a cambiar la filosofía del club y de ahi las palabras del dueño Al-Khelaifi: “El PSG va a ser muy diferente. Las estrellas van a tener que trabajar más. Si no están de acuerdo las puertas están abiertas. Ciao. No quiero más comportamientos de súperestrella”, ha dicho en France Football. El verano va a ser largo, con muchos movimiento, pero todo el mundo del fútbol está a la espera de lo que pueda suceder en el PSG. Y las cosas están cambiando en un club que hasta ahora parecía vivir en calma.

Tras las grandes inversiones que no han servido para competir con los grandes clubes europeos en la Champions, en la entidad francesa quieren resultados, cansados de invertir para seguir ganando en la Liga local, pero sin dar el salto esperado. Eso está creando más tensión de la necesaria entre los jugadores y también en la zona directiva del club. A principio de verano se pensaba, sobre todo en el Madrid que en París no había nada que hacer y que los fichajes tenían que llegar por otro lado. Hoy, se piensa que es muy complicado, pero también que en cualquier momento se puede abrir una puerta.