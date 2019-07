El Real Madrid anuncia el fichaje... de su nuevo preparador físico

Parece un fichaje menor, pero no lo es. El Real Madrid ha anunciado un cambio en su parcela física. Pintus ya no será el encargado del trabajo físico de los futbolistas y el club ha fichado al francés Gregory Dupont, el preparador físico que llevó a Francia a ganar el campeonato del mundo y que había trabajado en el Lille. "El Real Madrid C. F. comunica la incorporación de Grégory Dupont al cuerpo técnico del primer equipo de fútbol como jefe de la preparación física.Dupont sustituye en el cargo a Antonio Pintus, a quien el Real Madrid le agradece el trabajo ejemplar y su compromiso durante todas estas temporadas, y le desea mucha suerte en su nueva etapa en el FC Internazionale Milano", asegura el conjunto blanco en el comunicado.

La misión de Dupont será conseguir que los jugadores blanco aguanten la dura temporada que les esperada y lleguen finos a los momentos decisivos de la temporada, allá por primavera. En el Real Madrid, cuando analizaron los motivos principales de que la última temporada estuviese muy por debajo de lo que se esperaba, llegaron a dos conclusiones.

La primera es que muchos jugadores necesitaban descanso psíquico tras las últimas temporadas de tanto estrés. Era imposible continuar así.

Y segundo, que la preparación física no fue la adecuada al principio de temporada porque muchos jugadores llegaron castigados del Mundial y no se pudo trabajar con ellos. Eso obligó a hacer otro tipo de preparación y muchos llegaron lejos de su mejor forma.

El plan de este año es que estén casi todos desde el principio: van a faltar los brasileños que están en la Copa América y el fichaje que falta. Pero Zidane va a trabajar con el grupo de jugadores desde el primer minuto, tanto en lo táctico como en lo físico. El reto de Dupont empieza ya.