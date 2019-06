El siguiente fichaje (o fichajes) del Real Madrid

El Real Madrid no ha dado por terminado el mercado de fichajes, pese a que ha sido uno de los equipos más madrugadores en atar futbolistas y presentarlos. Pero en el club blanco no dan por cerrado el capítulo de entrada (ni tampoco de salidas, que va a empezar cuanto antes). El siguiente movimiento al que apunta el club es a Pogba, el jugador por el que más ha insistido Zidane para refozar el centro del campo. Militao ha llegado para la defensa; Jovic va a ayudar a Benzema en el ataque; Rodrygo llega para la banda; y Hazard para jugar algo más adelantado que la zona media del campo. Pogba es el que tiene que dar un salto de competitividad al centro del campo, pero en el club ya saben que la operación no va a ser corta ni barata. El primer paso ya se ha dado. Pogba ha reconocido su interés en moverse este año, en dar un paso hacia delante y a partir de ahí, los clubes tienen que llegar a un acuerdo. El United pide una cantidad en torno a los 150 millones de euros y el Real Madrid busca el modo de abaratar el fichaje. El nombre de Bale siempre ha estado cercando a esta operación, pero no hay nada y tampoco está claro el interés del conjunto inglés por el galés. Según The Sun, es el Bayern quien más interés ha puesto.

Mientras, se espera a ver qué sucede en el PSG tras las palabras del dueño, Al Khelaifi, en France Football: “Va a ser completamente diferente. Las estrellas del PSG tendrán que trabajar más, no estamos aquí para divertirnos. Si no están de acuerdo con ello, las puertas están abiertas. Adiós. No quiero más comportamientos de superestrella”. En el Madrid miran con paciencia hacia París, pero sin hacer ningún movimiento, conscientes de que Mbappé, este año, es un sueño imposible. Suponen que el dueño del PSG se refería más a Neymar. Pero el Real Madrid no se mueve. Pogba es el interés principal. Después, si llega algo será de regalo. Y mientras, las salidad