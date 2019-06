El tuit de Sergio Ramos a Luis Enrique

Sergio Ramos, el capitán de la Selección española ha querido acordarse de Luis Enrique en su despedida de la Selección española: “Cada victoria de la Selección también será tuya, míster. Todo nuestro apoyo y nuestro ánimo. Every win will be yours too. You have all our support”, ha escrito Sergio Ramos, que ha mantenido una muy buena relación con el ya ex seleccionador