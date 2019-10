Piqué la vuelve a liar con los Mossos en Cataluña

Gerard Piqué ha vuelto a cometer una infracción de tráfico, según el programa de Telecinco "Sálvame Banana". El central del Barça acudió el pasado viernes a una cena en un conocido restaurante de la Capital Condal. Al tratarse de una zona especialmente transitada y con habituales problemas de aparcamiento, Piqué decidió estacionar su vehículo en mitad de un paso de cebra. Y eso que a menos de medio kilómetro del restaurante hay un parking.

Una patrulla de los Mossos que se encontraba por la zona se percibió del mal aparcamiento, según el citado programa, y el conflicto se saldó con una multa de 200 euros con posibilidad de reducción a 100 por pronto pago. Gerard Piqué y sus líos con la policía son un clásico en la noche barcelonesa. Hace cinco años la Guardia Urbana multó a su hermano por estacionar el coche en el carril bus durante 15 minutos, frente a la discoteca Catwalk. El informe policial reflejaba que después de entregar la multa a su hermano, el futbolista cogió el resguardo y lo lanzó a los pies de los agentes. Esa acción supuso una denuncia por un delito de desobediencia leve. La Guardia Urbana además reflejó que se dirigió a ellos con frases como "me tenéis envidia porque soy famoso", "me multáis porque vais a comisión y no tenéis dinero", "esta denuncia va a quedar en nada porque llamo a tu capo y me la quita", "voy a hablar con tus jefes y se te va a caer el pelo" o "esta multa la va a pagar tu padre". El año pasado Piqué fue también multado con casi 50.000 euros por conducir sin puntos.