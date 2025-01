La emotiva dedicatoria de Lorenzo Santolino tras su victoria en el Dakar 2025

Lorenzo Santolino apuntó con sus índices hacia el cielo cuando llegó al final de la tercera etapa del Dakar. Su primera victoria parcial en el rally más duro del mundo era una realidad y tenía muy claro para quién iba dedicado el triunfo. Para su madre, fallecida tras una enfermedad y a la que siempre lleva en el recuerdo cuando cada enero se va a Arabia Saudí para cruzar el desierto. El salmantino aprovechó las circunstancias para atrapar su primer triunfo parcial después de siete participaciones, en las que ha ido alcanzando los objetivos poco a poco. Fue sexto en 2021, en su tercera experiencia, y aquel hito, el de llegar hasta el final, también fue para la memoria de su madre, por supuesto. En 2023 terminó noveno, su mejor clasificación hasta ahora, y el objetivo en 2025 es acabar entre los cinco primeros.

El de Guijuelo no estaba eufórico porque no es su estilo. Se trata de un chico tranquilo, de no demasiadas palabras y que en silencio ha ido construyendo su historia en el Dakar. Su primera victoria se produce justo un año después de verse obligado a abandonar en la primera etapa en 2024, por un problema en su Sherco totalmente ajeno a él. «En el deporte, casi siempre lo que suele pasar es malo, los buenos resultados son pocos días y me he desquitado. Esto es la recompensa a todos los días malos», confesaba el piloto, imagen de PontGrup.

«Una etapa en el Dakar hace mucha ilusión, es un objetivo muy importante. He visto que era una opción clara por el tipo de terreno y por cómo estaba la carrera. La posición en la que salía era muy buena, el once, y había muchas zonas de piedra volcánica, que es un terreno bastante técnico y se me da bien. He intentado tirar al principio, con confianza, y el ritmo era bueno. En el repostaje he visto que iba bien colocado y he decidido intentarlo», contaba sobre cómo se había fraguado su triunfo. Hubo momentos complicados, sobre todo en cuanto a la navegación, y ahí, reconoce que tiró de una ayuda muy especial. «Mi madre me ha guiado un poco en algún cruce. En estos momentos, te acuerdas de todo el mundo que te apoya y de mi madre, obviamente, me he acordado durante la etapa. Todo te da fuerzas, son sensaciones positivas que van bien cuando estás intentando tirar al máximo», confesaba emocionado. «Había varios puntos en los que la navegación era complicada, no estaba claro el rumbo, pero todas las decisiones que he tomado han sido buenas, no he tenido que dar la vuelta en ningún momento y no he perdido tiempo», añadía volviendo a la carrera.

«Loren», como le llaman los que le conocen bien y también los pilotos con los que comparte aventura, ha colocado ya su nombre en la lista de ganadores de etapa españoles en el Dakar, donde están míticos como Jordi Arcarons, Nani Roma, Marc Coma o Isidre Esteve, sin olvidar a Joan Barreda, que es el que más triunfos parciales tiene en su palmarés (29). «Son muchos años intentando conseguir una victoria. Normalmente no era mi objetivo, me focalizaba más en la general, pero alguna vez había estado liderando y con buenos resultados, pero me había quedado cerca. Es algo que siempre había soñado, es una marca personal que se suma. Había ganado en el Mundial de Enduro, pero esto es especial, y más en un tercer día, con todos los pilotos top en carrera».

El otro nombre español del día fue el debutante Edgar Canet, que sigue sorprendiendo a sus 19 años. El «rookie» de KTM se impuso en la tercera etapa en la categoría rally 2, de la que es líder tras ganar el prólogo y terminar segundo en la crono 48h que se disputó entre el domingo y el lunes.