"En el Dakar, todos los días son una etapa maratón"

El Dakar es un reto brutal en el que cada uno lucha primero contra sí mismo y tiene sus propios objetivos. Lorenzo Santolino vuelve a ser una de las bazas principales de Sherco en busca de la clasificación general, mientras que Javi Vega, que se estrena con la marca china Kove, buscará vivir la aventura en solitario como uno de los favoritos en la categoría amateur, sin asistencia. Ambos, pilotos PontGrup, visitaron hace unos días la redacción de LA RAZÓN, una tradición pocos antes de viajar y tomarse las uvas ya en Arabia Saudí. "El Dakar ocupa varios Dakares a la vez. Yo estoy en la categoría original, que se puede parecer más a la carrera antigua, la que se hacía en África. Tenemos nuestra caja de herramientas, nuestra tienda de campaña, y tenemos que pilotar por la mañana y por la tarde hacer la mecánica. No luchas por una clasificación general, digamos, porque vas un poquito más cansado, te va atropellando más el tiempo, las horas, se te acumula todo y encima, si tienes averías mecánicas, todavía peor", cuenta Javi Vega, favorito en la categoría original.

“El puesto final es el resultado de todo lo que ha pasado durante el Dakar. Yo me quedo con mi papel en 2022 (11º), porque hice todo lo que estaba en mi mano y lo hice bien. No me perdí cuando muchos se perdieron, gestioné bien el ritmo, gestioné bien la moto, luego hubo algún problema externo a mí, y al final no pude lucirme en el general, pero creo que competí bien, y es eso lo que más valoro. Obviamente todos queremos el número, yo también, pero es tan complicado el Dakar y tan largo que lo que realmente me importa es el competir bien", añade Santolino, que no esconde su objetivo de estar entre los cinco primeros.

Dormir en el Dakar

En una carrera así, dormir no es una prioridad, y los dos están concienciados de que van a estar poco tiempo descansando durante el rally. "Desde que tenemos el 'roadbook' electrónico podemos dormir más. Sin percances, intento dormir siete u ocho horas de media", dice Loren. "Hay días que me tengo que quedar hasta las 11 o 12 de la noche reparando cualquier cosa y luego te pones la alarma a las tres y media o cuatro para desayunar y salir", añade Vega sobre la vida del que va sin un equipo de asistencia.

En las motos no hay un copiloto que pueda ayudar a conducir en los tramos de enlace, los que van entre las zonas cronometradas y que a veces se hacen eternos. "Yo le pongo como una pinza que mantiene el gas activado para ir a 120 kilómetros por hora, más o menos, y a veces por la mañana vas un poco zombi. Lo bueno es que el aire es fresco, entonces te despiertas", resume Santolino. "Vas con café y con 'despertol'", bromea Javi, que está muy ilusionado con su paso a Kove, una marca joven que quiere hacerse un hueco en el Dakar. "Este va a ser su tercer año y tienen muchas ganas de ser competitivos. El primer año acabaron las tres motos que estuvieron. Es la moto que están vendiendo ahora al público. Y bueno, la moto de 2024 que llevaba el equipo oficial es la que hemos desarrollado y la que llevo yo ahora. Tienen entre ceja y ceja ganar el Dakar en el futuro y lo primero es hacer una moto fiable".

La edición más dura en Arabia

Esta edición de 2025 la pintan como la más dura de las vividas en Arabia, aunque lo que es seguro es que va un poco al revés de las anteriores, con una primera semana cargada de dureza, ya que tendrán que afrontar la crono 48 horas y la etapa maratón. "Va a ser bastante decisiva, sobre todo por las 48 horas y la maratón muy juntas. En verdad, para mí todos los días son etapa maratón. Lo bueno que tiene es que al ser muy al principio, estaremos más frescos físicamente y las motos estarán nuevecitas. Lo ideal será pasar esta primera semana para luego atacar en la segunda", comenta Javi Vega sobre lo que le espera. "Por un lado, la etapa maratón ya la conocemos. El primer día va a ser con bastantes piedras y es fácil tener una pequeña caída. Aunque no te lesiones, puedes dañar bastante la moto. Luego no tenemos asistencia, ni recambios, ni nada. Es importante conservar un poco en ese sentido la mecánica", cierra Lorenzo Santolino, que buscará sacarse la espina del año pasado, donde tuvo que dejar la carrera en la segunda etapa por un problema técnico.